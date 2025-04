Garching verliert nach Pleite gegen Geretsried den Anschluss

Auch der berühmte Fußballphilosoph Uli Hoeneß liegt mit seinen Weisheiten manchmal daneben. Einer der größten Fehlaussagen war der Hinweis, dass Geld keine Tore schießt. Bei seinen Bayern wird Harry Kane fürstlich entlohnt und trifft wie am Fließband. Beim Landesligisten TuS Geretsried prägen zwei Superstürmer den Kader, und die kicken dem Vernehmen nach auch nicht ganz umsonst. In Garching waren die Top-Top-Top-Stürmer viel zu gut, um sich nur ansatzweise über einen Punkt unterhalten zu können. Erst machte Srdan Ivkovic sein 28. Saisontor (16.) und dann Belmin Idrizovic den 21. Treffer der Runde (31.). Dazwischen hätte es auch noch einen Elfmeter für die Gäste geben können. Für den Fall von letzten Restzweifeln machte noch Tyrone Prepeluh das 0:3 (45.+2). Wenn Geretsried das Tempo erhöhte, brannte es beim VfR lichterloh.

Garching – Der TuS Geretsried befindet sich auf dem besten Weg, die Relegation Richtung Bayernliga zu erreichen. Mit einem lockeren 5:1 (3:0)-Spaziergang in Garching holte der Landesliga-Zweite den nächsten Sieg Richtung Saison-Verlängerung. Überforderte Garchinger mussten indes schnell feststellen, dass an diesem Tag nichts drin ist.

Die Garchinger hatten mit vielen anderen Landesligisten gemeinsam, dass man die Superstürmer des Zweiten nicht in den Griff bekam. Dazu kam noch das große Problem, dass Garching im Mittelfeld keinen Zugriff hatte und in der Regel hinterher laufen musste. Die Hausherren hatten nach vorne in der ersten Halbzeit nur dann ein bisschen offensive Gefahr, wenn man Kevin Nsimba auf der Außenbahn ins Laufen brachte. Einmal wurde er im letzten Moment noch fair abgegrätscht. Da war so ein bisschen Torgefahr.

Nach dem Seitenwechsel durften die Garchinger ein bisschen mehr mitspielen, weil die Messe grundsätzlich schon gelesen war. Wirklich eng wurde es nie für die Gäste, bei denen Sebastian Schrills das 0:4 nachlegte (56.). Beim dem schön herausgespielten 1:4 von Ismaila Coulibaly (78.) herrschte schon Freundschaftsspielstimmung. Diese unterbrach Heißsporn Tugbay mit einem knackigen Foul (Zeitstrafe), und in Unterzahl machte dann halt Gertsried noch eins. Der Tabellenzweite hatte längst in den Verwaltungsmodus umgeschaltet in einem Spiel, in dem das Projekt Relegation nicht mehr in Gefahr geriet.