Garching spielt endlich mit der geplanten Achse

Gefühlt beginnt die Saison beim VfR Garching jetzt erst so richtig. In den ersten neun Bezirksligaspielen gab es einen andauernden Wechsel auf dem Platz, aber nun soll Kontinuität einkehren. In einem weiteren Mittelfeldduell der Bezirksliga Nord gegen den TSV München 54 (Dienstag, 19.30 Uhr, Sportgelände an der Schleißheimer Straße) will der Landesliga-Absteiger sich in der Tabelle nun endgültig nach oben orientieren.

In der Bezirksliga Nord liegen der Relegationsplatz zur Landesliga und der Relegationsplatz nach unten Richtung Kreisliga gerade einmal sieben Punkte auseinander. Die Garchinger haben nach der bisherigen Hopp-oder-Topp-Runde (fünf Siege, vier Niederlagen) fünf Zähler nach oben, zwei nach unten. Nur Schlusslicht Fatih Ingolstadt (zehn Spiele, null Punkte) hat neben Garching noch kein einziges Unentschieden in der Statistik. „Unsere Jungs wollen nicht Unentschieden spielen“, witzelt Trainer Mike Niebauer, „also haben wir in Langengeisling gewonnen.“ Diese Entscheidung erhofft er sich auch nun gegen die Münchner, die einen Punkt und drei Plätze schlechter als Garching sind. Mit dem Nachholspiel kann der VfR nun bis auf zwei Zähler an die Aufstiegsregion heranrücken.

Nach den Sommerferien haben die Garchinger nun auch den Kader beisammen mit der Achse, die man geplant hatte. Oliver Stefanovic ist der Abwehrchef, Staas Mitko extrem wichtig im defensiven Mittelfeld und offensiv können die Niebauer-Brüder in guten Phasen jeden Bezirksligisten auseinandernehmen. Rund um die Leistungsträger hat man nun in allen Mannschaftsteilen einen knackigen Konkurrenzkampf. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Salassidis (Eicke), Stefanovic, Strube, Wollny, Fellner, James, Mitko, M. Niebauer, D. Niebauer, Sternke (Agbavon)