Garching punktet im Topspiel – Lohhof bleibt dran

Besonders dramatisch gestaltete sich der Sonntag im Tabellenkeller. Der TSV Moosach-Hartmannshofen feierte einen enorm wichtigen Auswärtssieg beim bereits feststehenden Absteiger VfR Garching II und wahrt damit die theoretische Chance auf den direkten Klassenerhalt. Zeitgleich erkämpfte sich der SV Weichs drei Big Points im direkten Duell beim TSV Arnbach, der nach dieser Niederlage nun auch rechnerisch als zweiter Fix-Absteiger feststeht. Abgerundet wurde der Spieltag durch einen deutlichen Auswärtserfolg des TSV Eintracht Karlsfeld II bei der SpVgg Feldmoching, was die Situation für die Hausherren auf den Relegationsplätzen weiter verschärft.
Zwei Spieltage vor Ende (plus das Nachholspiel für Türk Garching) ist die Entscheidung um die Meisterschaft fast gefallen: Türk Garching (61 Punkte) benötigt aus den verbleibenden drei Spielen nur noch einen Zähler, um den direkten Aufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen. Um Platz zwei tobt ein Zweikampf: Der SV Lohhof (55) hat drei Punkte Vorsprung auf den SV Olympiadorf (52).
SC Grüne Heide Ismaning – TSV Allach München
Ruhland-Doppelpack ebnet den Weg zum Heimsieg
Die Grüne Heide zeigte vor heimischer Kulisse eine konzentrierte Leistung. Felix Ruhland brachte die Gastgeber früh in Front, ehe Dominik Wiegele für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Allacher sorgte. Noch vor der Pause stellte erneut Felix Ruhland die Weichen auf Sieg, woraufhin Moritz Kiener den Deckel auf die Partie setzte. Durch diesen Erfolg klettert Ismaning auf den siebten Tabellenplatz, während der TSV Allach München auf dem sechsten Rang verbleibt.
FSV Harthof München – SV Olympiadorf München
Olympiadorf deklassiert den FSV Harthof
Ein einseitiges Duell bekamen die Zuschauer in Harthof zu sehen. Lazaros Pliatsikas, Leonardo Contu, Benjamin Ouattara und Mert Yildiz sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang schraubten erneut Benjamin Ouattara sowie Matthew Atkinson das Ergebnis weiter in die Höhe. Der SV Olympiadorf München bleibt damit Tabellendritter und rückt näher an die Spitze heran, während der FSV Harthof auf dem vierten Rang stagniert.
SV Sulzemoos – TSV 1865 Dachau II
Sulzemoos dreht das Spiel per Strafstoß
Die Reserve aus Dachau erwischte den besseren Start und ging durch Kerem Barin in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren jedoch zurück in die Spur. Alexander Rupp glich per Foulelfmeter aus, ehe Christian Wagenpfeil die Partie zugunsten des SV Sulzemoos entschied. Sulzemoos festigt damit den fünften Tabellenplatz, während die Dachauer auf dem achten Rang verharren.
VfR Garching II – TSV Moosach-Hartmannshofen
Moosach beweist Moral in torreicher Begegnung
In einer abwechslungsreichen Partie entführten die Gäste die Punkte aus Garching. Zunächst sorgten Emrick Wagnerund Nicolas Schwarz für eine komfortable Führung der Moosacher. Die Garchinger Reserve schlug jedoch zurück und kam durch Tore von Xaver Kramer und Ismaila Coulibaly zum Ausgleich. In der Schlussphase zeigten sich die Gäste jedoch kaltschnäuziger: Erneut Nicolas Schwarz sowie Konstantin Witte sicherten den Auswärtssieg. Der TSV Moosach-Hartmannshofen bleibt auf Rang zwölf, während der VfR Garching II weiterhin den 13. Platz belegt.
Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
SV Lohhof – FC Türk S. Garching
Gipfeltreffen endet ohne Sieger
Im absoluten Topspiel der Liga teilten sich die beiden Schwergewichte die Punkte. Der ungeschlagene Spitzenreiter ging durch Özcan Özbek in Führung, doch Luan da Costa Barros gelang wenig später der Ausgleich für die Hausherren. Im zweiten Durchgang drehte der SV Lohhof die Partie zunächst komplett, als Bilall Misini zum 2:1 traf. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, da Abdulhamit Zorlu den Endstand markierte. Der FC Türk S. Garching thront damit weiterhin unangefochten auf dem ersten Platz, während der SV Lohhof Rang zwei behauptet.
SpVgg Feldmoching – TSV Eintracht Karlsfeld II
Eintracht Karlsfeld II siegt deutlich in der Fremde
Die Gäste aus Karlsfeld nutzten ihre Chancen konsequent aus. Den Anfang machte ein unglückliches Eigentor durch Mario Ljubicic, bevor Dennis Tscharnke noch vor der Pause erhöhte. In der zweiten Halbzeit machten Michael Hain und Arel Englberger den Auswärtssieg perfekt. Die Eintracht festigt damit ihren neunten Tabellenplatz, während die SpVgg Feldmoching weiterhin auf dem elften Rang verweilt.
TSV Arnbach – SV WeichsWeichs entführt Punkte aus Arnbach
In einer engen Partie behielten die Gäste knapp die Oberhand. Sedin Hrbat
brachte Weichs zunächst in Führung, doch der TSV Arnbach kam durch einen von Fabian Beck
sicher verwandelten Handelfmeter zurück. Noch vor dem Pausenpfiff erzielte Alem Besirevic
den erneuten Führungstreffer für die Gäste, der letztlich auch den Endstand bedeutete. Der SV Weichs belegt weiterhin Platz zehn, während der TSV Arnbach das Tabellenschlusslicht bleibt.
Vorbericht zum 25. Spieltag
Am kommenden Wochenende könnte die Meisterschaft endgültig gefeiert werden, wenn Türk Sport Garching am Sonntag die SpVgg Feldmoching empfängt. Ein echtes Endspiel erwartet die Fans am Sonntag in Moosach: Dort gastiert der Tabellenzweite aus Lohhof. Sollte Moosach hier nicht punkten, ist der direkte Klassenerhalt rechnerisch kaum mehr machbar. Olympiadorf lauert zeitgleich gegen Sulzemoos auf einen Ausrutscher der Lohhofer, um den Kampf um die Aufstiegsrelegation bis zum letzten Tag offen zu halten.