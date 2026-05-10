Garching punktet im Topspiel – Lohhof bleibt dran

– Foto: Jeanette Stock

In der Kreisliga 1 festigt Türk Garching mit einem Remis beim Tabellenzweiten die Spitzenposition, während im Tabellenkeller der SV Weichs wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammelt.

Das Fußballwochenende in der Kreisliga 1 begann bereits am Freitag mit einem echten Kracher. Der ungeschlagene Tabellenführer FC Türk Sport Garching erkämpfte sich beim direkten Verfolger SV Lohhof ein Unentschieden. Damit behaupteten die Gäste ihren komfortablen Vorsprung an der Spitze, während Lohhof den Druck auf den Relegationsplatz hochhält. Am Samstag setzte der SC Grüne Heide Ismaning ein Ausrufezeichen und bezwang den TSV Allach München souverän vor heimischer Kulisse.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen deutlicher Ergebnisse und richtungsweisender Duelle. In einer einseitigen Partie fertigte der SV Olympiadorf München den FSV Harthof München auf dessen eigenem Platz regelrecht ab und untermauerte damit seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Ebenfalls erfolgreich gestaltete der SV Sulzemoos sein Heimspiel gegen die Reserve des TSV 1865 Dachau, wodurch die Gastgeber weiterhin Tuchfühlung zur erweiterten Spitzengruppe der Tabelle halten.

Besonders dramatisch gestaltete sich der Sonntag im Tabellenkeller. Der TSV Moosach-Hartmannshofen feierte einen enorm wichtigen Auswärtssieg beim bereits feststehenden Absteiger VfR Garching II und wahrt damit die theoretische Chance auf den direkten Klassenerhalt. Zeitgleich erkämpfte sich der SV Weichs drei Big Points im direkten Duell beim TSV Arnbach, der nach dieser Niederlage nun auch rechnerisch als zweiter Fix-Absteiger feststeht. Abgerundet wurde der Spieltag durch einen deutlichen Auswärtserfolg des TSV Eintracht Karlsfeld II bei der SpVgg Feldmoching, was die Situation für die Hausherren auf den Relegationsplätzen weiter verschärft.

Rechenspiele zum Saisonfinale

Zwei Spieltage vor Ende (plus das Nachholspiel für Türk Garching) ist die Entscheidung um die Meisterschaft fast gefallen: Türk Garching (61 Punkte) benötigt aus den verbleibenden drei Spielen nur noch einen Zähler, um den direkten Aufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen. Um Platz zwei tobt ein Zweikampf: Der SV Lohhof (55) hat drei Punkte Vorsprung auf den SV Olympiadorf (52).

Im Keller ist die Lage prekär: Arnbach (11) und Garching II (13) steigen direkt ab. Moosach-Hartmannshofen (20) und Feldmoching (21) belegen aktuell die Relegationsplätze gegen den Abstieg. Da der SV Weichs (25) bereits vier Punkte Vorsprung auf Feldmoching hat, benötigen die Teams auf den Plätzen 11 und 12 fast schon zwei Siege, um das rettende Ufer noch zu erreichen.