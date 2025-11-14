Garching: Niebauer denkt an Verstärkung in der Winterpause

Die überraschende Heim-Niederlage des Tabellenführers SV Walpertskirchen hat dem VfR Garching gut geschmeckt. In der Bezirksliga geht man mit Tuchfühlung zur Spitze in die Winterpause, sollte Garching am Sonntag noch einmal die Hausaufgaben machen. Um 13.30 Uhr (Schleißheimer Straße) empfängt der Landesliga-Absteiger den Vorletzten SV Oberhaunstadt.

Die Abstiegsrelegation dürften die Kicker aus dem Raum Ingolstadt sicher haben, weil Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt mit null Punkten weit abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz steht. Der Vorletzte Oberhaunstadt (zehn Punkte) ist aber weit weg vom direkten Klassenerhalt. Im Hinspiel war das Garchinger 4:1 ein besserer Spaziergang. „Noch einmal werden die nicht so offen gegen uns spielen“, sagt VfR-Trainer Mike Niebauer.

Oberhaunstadt kassierte in den vergangenen Wochen teilweise heftige Klatschen, überraschte Mitte Oktober aber mit einem 2:1 in Kammerberg. Mike Niebauer weiß um die Pflichtaufgabe, aber auch diesen Kontrahenten sollte man nicht unterschätzen.

Zweite Mannschaft soll bis zur Winterpause verstärkt werden

Der Garchinger Trainer Mike Niebauer kündigt an, dass er die Mannschaft diesmal ein bisschen vereinstaktisch aufstellen werde. Spieler, die erst später eingewechselt werden, sind dann in den nächsten zwei Wochen noch bei der Zweiten Mannschaft in der Kreisliga spielberechtigt.

In der Winterpause ist der ein oder andere Neuzugang denkbar. Mike Niebauer deutet an, dass es kleine Änderungen geben könnte. Grundsätzlich ist er aber mit dem bestehenden Kader zufrieden. Als Spitzenmannschaft der Bezirksliga ist der VfR Garching durchaus sexy geworden. Nun gilt es noch einmal die Hausaufgaben zu machen und dann kann Garching wahrscheinlich mit einem noch breiteren Kader 2026 angreifen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eisl, Matzkowitz, Salassidis, Stefanovic, Fellner, James, M. Niebauer, Sostaric, Sternke, Strube.