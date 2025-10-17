Garching muss auf Mitko verzichten: Icon League statt Bezirksliga

Nach vier Siegen in Folge war das 2:2 des VfR Garching gegen den ASV Dachau gefühlt der nächste Sieg, weil der Fußball-Bezirksligist mit zwei Toren in der Nachspielzeit die Niederlage noch abwenden konnte. Diesen Sonntag (15 Uhr) beim SVA Palzing soll auf den gefühlten Sieg wieder ein echter Dreier folgen.

Der Aufsteiger aus dem Freisinger Hinterland hat in den bisherigen 13 Spielen 13 Punkte gesammelt und ist fünf Zähler vom direkten Klassenerhalt entfernt. Garchings Trainer Mike Niebauer möchte aber nichts von einem Pflichtsieg wissen, „denn Palzing hat schon einige Spiele nur knapp verloren“. Es gibt keine Gründe den Gegner zu unterschätzen, zumal sich im Herbst mit tieferen Plätzen auch neue Grundbedingungen ergeben.