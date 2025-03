Garching meldet sich zurück

Die Garchinger zeigten einen Killerinstinkt, den man in dieser Saison so noch nie von der Mannschaft gesehen hat. In der ersten Halbzeit kam man dreimal gefährlich zum Abschluss und zweimal schepperte es. Mann des Tages war Ismaila Coulibaly, der in den ersten 45 Minuten die Zahl seiner Saisontore von zwei auf vier verdoppelte.

Der pfeilschnelle Spieler, der von der Zweiten Mannschaft nach oben gezogen wurde, galt bisher nicht gerade als gnadenloser Vollstrecker. Gegen Forstinning machte er alles richtig. Beim ersten Treffer umspielte er nach feinem Zuspiel seines künftigen Trainers Mike Niebauer den Torwart und nutzte sein hohes Tempo. Das 2:0 war dann ein feiner Lupfer über den Keeper.