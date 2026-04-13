Garching kassiert zwei Platzverweise und verliert klar gegen FCL

VfR Garching : FC Langengeisling, 12.04.2026 Foto: Michalek Oliver Stefanovic – Foto: Dieter Michalek

Der Aufstiegstraum des VfR Garching hat einen bösen Rückschlag bekommen. Mit dem 1:4 (1:2) gegen den FC Langengeisling gab es auch im dritten Heimspiel nach der Winterpause keinen Sieg. Gegen die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga unterlag man in einem völlig wilden Match.

Gefühl hatte Garching schon halb verloren, noch bevor sich der letzte Zuschauer auf der kleinen Tribüne niedergelassen hatte. Bereits nach fünf Minuten führten die Gäste mit 2:0. Dabei war der Führungstreffer ein Elfmeter, bei dem die Garchinger nur fassungslos den Kopf schüttelten. Niemand konnte sich so wirklich erklären, was der Schiedsrichter gesehen hatte. Die Gäste nahmen das Geschenk an und legten mit der zweiten Torchance auch gleich das 0:2 nach. Das war schon ein krasser Tiefschlag.