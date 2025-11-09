Garching feiert knappen Sieg bei Kammerberg und bleibt oben dran

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen beendet Schwarz-Weiß Garching mit dem 1:0-Auswärtserfolg gegen die SpVgg Kammerberg seine Durststrecke.

Mit drei Unentschieden und einer Niederlage stotterte der Garchinger Motor zuletzt etwas, aber nun ist Schwarz-Weiß weiter auf Kurs. Mit dem 1:0 (1:0) bei der SpVgg Kammerberg hält man sich in der Spitzengruppe der Bezirksliga.

Wer bei dem ersten Garchinger Gastspiel in Kammerberg Tore sehen wollte, musste pünktlich sein. Das Tor des Tages fiel direkt in der 7. Minute und es war Chefsache für Spielertrainer Mike Niebauer. Dessen Trainer-Partner Niko Salassidis spielte einen Superpass auf Oliver James. Kammerberg konnte den Schuss noch verhindern und dann hatte Big Mike leichtes Spiel. In der Folgezeit hatten die Garchinger das Geschehen gut im Griff und hatten auch eine Handvoll Chancen, um einen zweiten Treffer nachzulegen. Von den Gastgebern kam überraschend wenig.

Nach dem Seitenwechsel war Kammerberg dann aktiver mit mehr Druck und viel Tempo. Die wirklich großen Torchancen ergaben sich aber weiterhin nicht von defensiv stabilen Garchingern. Mitte der zweiten Halbzeit kam dann der vom SC Grüne Heide in die Heimat zurückgekehrte Christoph Thoss, der nach einer langen Verletzungspause zum zweiten Mal eingewechselt wurde. Der Stürmer hätte zu gerne ein Tor gemacht und feuerte gleich dreimal ab. Der erste Versuch war ungefährlich, der zweite ging knapp daneben und der dritte war drin. Der Linienrichter hatte was dagegen und winkte Abseits, was sehr eng und diskutabel war.

Garching hatte sich längst den Sieg verdient, aber eben den Sack nicht zugemacht. Und deshalb musste der VfR noch unnötig zittern. Fast im Gegenzug zu dem Abseitstor ging ein Fallrückzieher der Kammerberger aus kurzer Distanz knapp drüber und bei einer Ecke tief in der Nachspielzeit befanden sich dann alle 22 Spieler im Garchinger Strafraum. Aber alles ging gut und die Sieglos-Serie ist beendet. (nb)

SpVgg Kammerberg – VfR Garching 0:1 (0:1). VfR: Dietrich, Eisl, Matzkowitz, Salassidis, Stefanovic, Fellner (90.+3 Agbavon), James (74. Thoss), M. Niebauer, Sostaric, Sternke (88. Landler), Strube (56. D. Niebauer). Tor: 0:1 M. Niebauer. Schiedsrichter: Laurenz Trunk (Thalkirchen) – Zuschauer: 100.