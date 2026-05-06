Garching erwartet an diesem Mittwoch in Altenerding ein richtungsweisendes Match

Der VfR Garching trifft am Mittwochabend auf die SpVgg Altenerding. – Foto: Johannes Traub

Mit einem Sieg in Altenerding würden die Garchinger bis auf vier Zähler an den Zweiten Moosinning heranrücken, und das ist in einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann, wenig bis gar nichts. Aktuell marschiert lediglich der SV Nord-Lerchenau mit der besten Offensive der Liga vorneweg. In den letzten zwei Saisonspielen ginge dann möglicherweise noch etwas.

Die Bezirksliga Nord ist eine wilde Gruppe, in der drei Viertel der Liga gefühlt über Auf- und Abstieg nachdenken darf oder muss. Die Fußballer des VfR Garching starteten nach dem Winter als Kandidat oben und drohen nun, komplett nach unten durchgereicht zu werden. Der Negativlauf wurde mit dem 1:0 beim ASV Dachau gestoppt und jetzt hat der VfR mit dem Nachholspiel bei der SpVgg Altenerding an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) das maximal richtungsweisende Match. Mit einem Sieg kann er sich wieder einen beruhigenden Abstand nach hinten verschaffen und dann könnte auch wieder der vordere Bereich ein Thema werden.

VfR Garching könnte mit Sieg den Klassenerhalt sicher machen

Mit dem Sieg in Altenerding wäre zumindest rechnerisch sicher, dass man nicht mehr absteigen kann. Der Gegner hat aktuell die Krise, die Garching am vergangenen Wochenende beendet hatte. Altenerding holte in den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt und findet sich nun zur eigenen Überraschung auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz wieder. Die Platzherren haben gegen Garching jetzt richtig Dampf auf dem Kessel.

Dieser Nichtabstieg ist nach zuletzt zwei Abstiegen in Serie das grundsätzliche Ziel der Garchinger gewesen. Trainer Mike Niebauer kann mit dem vorzeitigen Klassenerhalt leben, zumal die Garchinger vor der Saison einen großen Umbruch hatten. Bei den jungen Spielern, die zum Großteil aus der Zweiten Mannschaft nach oben gezogen wurden, sieht er für die Zukunft noch eine Menge Potenzial. Nach vielen Jahren in der Regional- oder Bayernliga bilden nun wieder die Garchinger Eigengewächse die Mannschaft, die in den kommenden Jahren zusammenbleiben und dezent wachsen soll. Der Verein macht auch keinen Druck und arbeitet ohne Stress an der Rückkehr in die Landesliga. (nb)