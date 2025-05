Garching: Erstes Abstiegsendspiel in Hallbergmoos

Die ganze Landesliga Südost redet über den VfR Garching, der mit zwei aberkannten Siegen und Wiederholungsspielen (wir berichteten) quasi für Fehler des Bayerischen Fußballverbandes büßt. An diesem Sonntag (14 Uhr) geht es aber ganz nach ursprünglichem Spielplan zum VfB Hallbergmoos und das ist gefühlt schon ein echtes Abstiegsendspiel.

Garching hat aktuell sieben Punkte Rückstand auf den hintersten Relegationsrang und muss realistisch gesehen von den nun noch zu spielenden fünf Partien vier gewinnen, um die Relegation überhaupt noch zu erreichen.

Rosenheim erhebt Einspruch gegen Nachholpartie

Unter der Woche wurde die ganze Situation noch einmal ein Stück wilder, weil der TSV 1860 Rosenheim Einspruch gegen die Neuansetzung des Heimspiels gegen Garching einlegte. Rosenheim benennt Zeugen des TSV Ampfing, bei dem der gesperrte Spieler Dimitrios Vourtsis bis zum Winter aktiv war. Rosenheim argumentiert, dass Garching von der Sperre gewusst haben muss und deshalb müsse das Spiel am grünen Tisch gegen den Vorletzten gewertet werden. „Das ist alles Quatsch“, sagt Garchings Sportlicher Leiter Nico Basta, der aktuell gefühlt seine gesamte Freizeit damit verbringt, Stellungnahmen zu schreiben. Terminiert sind die Nachholspiele für Mittwoch, 7. Mai, gegen VfB Forstinning (19 Uhr) und für Mittwoch, 14. Mai, beim TSV 1860 Rosenheim (19 Uhr).

Wiedersehen mit Michael Weicker tritt in Hintergrund

Zu dem ganzen Chaos kommt auch ein großes Personalproblem dazu. Vom Kader der Ersten Mannschaft hat Garching derzeit gerade einmal zwölf einsatzfähige Feldspieler und zwei Torhüter, von denen auch einer angeschlagen ist. Mit dem letzten Aufgebot muss der VfR nun unbedingt gewinnen gegen Hallbergmoos, das zuletzt sechs der jüngsten sieben Spiele verloren hat.

Angesichts des bevorstehenden Abstiegs in die Bezirksliga ist es in Garching nicht wirklich ein Thema, dass man mit Michael Weicker einen alten Bekannten trifft, der einst die Zweite Mannschaft trainierte und nun den VfB betreut. Michael Weicker spielte einst zusammen mit den aktuellen Garchinger Trainern Mike Niebauer und Niko Salassidis. Das Trio war mittendrin bei dem wundersamen Aufstieg des VfR Garching von der Landes- bis in die Regionalliga. Egal war auf dem Fußballplatz passiert, wird es besonders herzliche Umarmungen der Trainer nach dem Spiel geben. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals – Strube, Mitin, Seeger, Aslanidis – Niebauer, Bashota (Tugbay), Polat Nsimba, Coulibaly – Mijatovic.