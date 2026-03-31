Garbsen zittert sich zum zweiten Sieg in Folge

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Der TuS Garbsen führt beim TSV Bemerode früh deutlich, verliert nach der Pause jedoch die Kontrolle. Am Ende reicht es trotz großer Personalprobleme zu einem knappen Auswärtssieg.

Die Voraussetzungen vor dem Spiel waren aus Sicht von Trainer Daniel Thomaschewski alles andere als ideal. „Die Vorzeichen vor dem Spiel gegen Bemerode waren alles andere als gut. Seit Wochen haben wir das gleiche Thema: Verletzte, Kranke, Urlaub – einer geht, der nächste kommt“, sagte er. Besonders deutlich sei die personelle Lage unter der Woche geworden: „Dienstag hatten wir den absoluten Tiefpunkt mit gerade mal vier Feldspielern plus einem Torwart im Training. Donnerstag wurde es mit acht Spielern zumindest etwas besser.“

Der TuS Garbsen hat beim TSV Bemerode mit 3:2 gewonnen und sich damit auf 36 Punkte verbessert. In einer Partie mit zwei Gesichtern legte die Mannschaft den Grundstein bereits in der ersten Halbzeit – und musste am Ende dennoch zittern.

Auf dem Platz zeigte seine Mannschaft davon zunächst wenig. Garbsen erwischte einen starken Start und ging früh in Führung. „Wir sind richtig stark ins Spiel gekommen und haben in der ersten Halbzeit einen Top-Fußball gespielt“, erklärte Thomaschewski. Felix Beiser traf bereits in der vierten Minute, Emmanuel Opoku Boamah erhöhte nach einer halben Stunde, ehe Jan Rohde kurz vor der Pause das 3:0 erzielte.

Auch defensiv ließ der TuS kaum etwas zu. „Bis auf einen Konter direkt am Anfang haben wir defensiv nichts zugelassen. Nach vorne waren wir brutal effektiv und gehen hochverdient mit 3:0 in Führung“, sagte der Trainer. Die Überlegenheit hätte sogar noch deutlicher ausfallen können: „Dazu kommt noch ein verschossener Elfmeter – zur Pause hätte es auch gut und gerne 5:0 oder 6:0 stehen können.“

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich jedoch das Spielgeschehen deutlich. „In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, was uns aktuell fehlt. Trainingsbeteiligung ist nun mal die Basis, und genau das hat sich bemerkbar gemacht“, so Thomaschewski. Bemerode erhöhte den Druck, während Garbsen zunehmend Probleme bekam. „Wir waren oft einen Schritt zu spät, standen hier und da zu weit weg und mussten viel hinterherlaufen.“

Die Gastgeber nutzten diese Phase und verkürzten durch Leonard Bült und Jorden Stoppa auf 2:3. „Bemerode hat dann alles reingeworfen – nach dem Motto ‚alles oder nichts‘“, sagte Thomaschewski. Zwar ergaben sich für seine Mannschaft weiterhin Umschaltmöglichkeiten, doch die Konsequenz fehlte: „Wir haben zwar immer wieder Konterchancen gehabt, aber die Abschlüsse wurden nicht mehr sauber zu Ende gespielt.“

In der Schlussphase geriet der Auswärtssieg noch einmal ins Wanken. „Ganz ehrlich: Wenn das Spiel am Ende unentschieden ausgeht, hätte sich keiner beschweren dürfen“, räumte der Trainer ein. Dennoch blieb es beim knappen Erfolg: „So nehmen wir den Sieg natürlich gerne mit – auch wenn er am Ende vielleicht etwas glücklich war.“

Angesichts der personellen Situation bewertet Thomaschewski die Entwicklung seiner Mannschaft positiv. „Wenn man sieht, wie die letzten Wochen bei uns gelaufen sind, mit den ganzen Ausfällen und der Trainingssituation, dann ist das jetzt der zweite Sieg in Folge und insgesamt eine richtig starke Entwicklung.“ Zufrieden zeigte er sich daher auch mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ich bin absolut zufrieden und auch stolz auf die Jungs, wie sie das durchgezogen haben.“

Die anstehende Pause komme nun zum richtigen Zeitpunkt. Mit Blick auf die kommenden Wochen sagte er: „Jetzt kommt uns die Pause genau richtig: ein bisschen runterfahren, regenerieren, Verletzte zurückholen – und dann greifen wir für den Rest der Saison nochmal sauber an.“

TSV Bemerode – TuS Garbsen 2:3

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Leonard Bült, Luca-Elias Wild (45. Elias-David-Ben Jaksch), Josef Flink (80. Niklas Mauer), Maximilian Saric, Michel Hagen (56. Karsten Malarowski), Hannes Fischer, David Jonathan Oduneye, Alan Coleman (77. Norrie Jackie Coleman), Oliver Buzala (63. Armin Ziegenbein) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

TuS Garbsen: Jannik-Yves Döring, Tim Windhorn (90. Luca Wiesberg), Niklas Preuß, Emmanuel Opoku Boamah, Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde (69. Bennet Busse), Felix Beiser, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya (95. Daniel Skowronek), Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski

Schiedsrichter: Denis Bang

Tore: 0:1 Felix Beiser (4.), 0:2 Emmanuel Opoku Boamah (31.), 0:3 Jan Rohde (44.), 1:3 Leonard Bült (63.), 2:3 Jorden Stoppa (71.)