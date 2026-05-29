Garbsen zeigt Moral in Kirchrode

Der TuS Garbsen lag beim TSV Kirchrode bereits mit zwei Treffern zurück, kämpfte sich aber noch zu einem Unentschieden. Trainer Daniel Thomaschewski sah trotz des Rückstands viele positive Ansätze.
Der TuS Garbsen hat im Nachholspiel des 31. Spieltags beim bereits abgestiegenen TSV Kirchrode nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2 erreicht. Dabei mussten die Gäste lange einem Rückstand hinterherlaufen, belohnten sich aber kurz vor Schluss mit dem Ausgleich.
Nach Ansicht von Trainer Daniel Thomaschewski hatte seine Mannschaft über weite Strecken die Kontrolle. „Insgesamt hatten wir sehr viel Ballbesitz und haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Wir sind immer wieder in den Strafraum gekommen, haben uns viele Abschlüsse erarbeitet, auch wenn die Chancen nicht immer glasklar waren.“
Trotzdem ging Kirchrode in Führung. Finn Menking traf in der 14. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Auch nach der Pause gelang zunächst der nächste Treffer für den TSV: Marvin-Valentin Klein erhöhte in der 52. Minute auf 2:0.
Thomaschewski sah die Gründe dafür vor allem im eigenen Defensivverhalten. „Auf der anderen Seite haben wir es teilweise versäumt, konsequent nach hinten zu arbeiten. Dadurch konnte Kirchrode immer wieder Nadelstiche setzen und ging letztlich sogar mit 2:0 in Führung.“
Garbsen gab sich jedoch nicht geschlagen. Niklas Preuß verkürzte in der 67. Minute auf 1:2 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Als vieles bereits auf einen Heimsieg hindeutete, traf Felix Beiser in der 89. Minute zum 2:2-Endstand.
Der Trainer hob nach der Partie auch die Intensität der Begegnung hervor. „Bei den Temperaturen haben beide Mannschaften über 90 Minuten ein enormes Tempo auf den Platz gebracht. Das sieht man nicht oft. Deshalb muss man beiden Teams ein Kompliment machen.“ Trotz der überschaubaren tabellarischen Bedeutung habe man gespürt, „dass die Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen wollte“.
Mit dem Punktgewinn konnte Thomaschewski letztlich leben. „Ich glaube, für die Zuschauer war es ein durchaus ansehnliches Spiel. Am Ende hätten beide Mannschaften als Sieger vom Platz gehen können.“ Gleichzeitig sah er noch Verbesserungspotenzial: „Mit etwas mehr Cleverness und Zielstrebigkeit vor dem Tor gewinnen wir dieses Spiel wahrscheinlich. Aber manchmal ist Fußball eben so, wie er ist.“
Im Nachholspiel des 31. Spieltags bewies der TuS Garbsen damit Moral und nahm nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand immerhin einen Punkt aus Kirchrode mit.
TSV Kirchrode – TuS Garbsen 2:2
TSV Kirchrode: Marvin-Valentin Klein, Finn Menking - Trainer: Dominik Standke
TuS Garbsen: Niklas Preuß, Felix Beiser - Trainer: Daniel Thomaschewski
Schiedsrichter: Timm Winkler
Tore: 1:0 Finn Menking (14.), 2:0 Marvin-Valentin Klein (52.), 2:1 Niklas Preuß (67.), 2:2 Felix Beiser (89.)