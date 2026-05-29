Garbsen zeigt Moral in Kirchrode TuS holt nach Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2 – Thomaschewski lobt Spielanlage von red · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen lag beim TSV Kirchrode bereits mit zwei Treffern zurück, kämpfte sich aber noch zu einem Unentschieden. Trainer Daniel Thomaschewski sah trotz des Rückstands viele positive Ansätze.

Der TuS Garbsen hat im Nachholspiel des 31. Spieltags beim bereits abgestiegenen TSV Kirchrode nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein 2:2 erreicht. Dabei mussten die Gäste lange einem Rückstand hinterherlaufen, belohnten sich aber kurz vor Schluss mit dem Ausgleich. Nach Ansicht von Trainer Daniel Thomaschewski hatte seine Mannschaft über weite Strecken die Kontrolle. „Insgesamt hatten wir sehr viel Ballbesitz und haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Wir sind immer wieder in den Strafraum gekommen, haben uns viele Abschlüsse erarbeitet, auch wenn die Chancen nicht immer glasklar waren.“

Trotzdem ging Kirchrode in Führung. Finn Menking traf in der 14. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Auch nach der Pause gelang zunächst der nächste Treffer für den TSV: Marvin-Valentin Klein erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Thomaschewski sah die Gründe dafür vor allem im eigenen Defensivverhalten. „Auf der anderen Seite haben wir es teilweise versäumt, konsequent nach hinten zu arbeiten. Dadurch konnte Kirchrode immer wieder Nadelstiche setzen und ging letztlich sogar mit 2:0 in Führung.“