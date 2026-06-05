Garbsen will Wiedergutmachung leisten

– Foto: Niedersachsen Döhren

Nach dem deutlichen 0:6 bei den Sportfreunden Anderten wartet auf den TuS Garbsen mit der SG 74 Hannover die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Trainer Daniel Thomaschewski sieht seine Mannschaft in der Pflicht, eine Reaktion zu zeigen.

Für Garbsen steht nach der deutlichen 0:6-Niederlage bei den Sportfreunden Anderten vor allem Wiedergutmachung im Vordergrund. „Wir spielen am Samstag gegen die SG 74 Hannover und haben nach der Schmach vom 0:6 gegen Anderten einiges gutzumachen“, sagt Trainer Daniel Thomaschewski.

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 hält für den TuS Garbsen noch einmal ein Duell mit großer sportlicher Bedeutung bereit. Während die Gastgeber die Saison auf Rang sieben abschließen wollen, kämpft die SG 74 Hannover als Tabellenführer weiterhin um die Meisterschaft.

Dabei kann der Garbsener Übungsleiter wieder auf deutlich mehr Alternativen zurückgreifen. „Der Kader füllt sich langsam wieder. Letzte Woche waren die Jungs alle auf einem Junggesellenabschied, deshalb war unser Kader auch etwas dünner besetzt. Am Samstag habe ich dann den vollen Kader zur Verfügung, sodass wir noch einmal alles geben können.“

Morgen, 16:00 Uhr TuS Garbsen TuS Garbsen SG 74 Hannover SG 74 Han 16:00 PUSH

Die Ausgangslage verspricht zusätzliche Spannung. Die SG 74 geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag, dicht gefolgt vom punktgleichen SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II und dem nur einen Zähler dahinter liegenden TSV Stelingen. Thomaschewski weiß um die Bedeutung der Partie, sieht darin aber auch einen Ansporn für seine Mannschaft. „Wir wollen Teil dieses Meisterschaftskampfes sein. Uns soll am Ende niemand nachsagen können, dass wir nicht alles gegeben haben. Deshalb werden wir alles raushauen.“

Großen Respekt hat der Garbsener Trainer vor dem Gegner. „Für mich gehört die SG 74 zu den stärksten Mannschaften der Liga. Verdient hätten den Aufstieg aber alle Mannschaften, die da oben an der Spitze stehen.“

Trotzdem will Garbsen die Saison mit einem positiven Ergebnis abschließen. „Deshalb wollen wir selbst noch einmal einen guten Saisonabschluss hinlegen und schauen, was am Samstag möglich ist“, sagt Thomaschewski. Seine Erwartung an die Partie ist klar formuliert: „Ich erwarte einen heißen Kampf und vor allem ein spannendes Fußballwochenende.“