Garbsen will positiven Trend fortsetzen TuS empfängt abstiegsbedrohtes Lehrte – Gastgeber mit Rückenwind von red · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen trifft am Sonntag auf den FC Lehrte. Während Garbsen zuletzt offensiv überzeugte, kämpft der Gegner weiter um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.

Wenn der TuS Garbsen am Sonntag den FC Lehrte empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Garbsen geht als Tabellensiebter mit 46 Punkten in die Partie, Lehrte steht mit 34 Zählern auf Rang zwölf. Die Gastgeber reisen mit Rückenwind in das Heimspiel. Zuletzt setzte sich der TuS Garbsen in einem torreichen Spiel mit 5:3 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg durch und zeigte dabei vor allem offensiv eine überzeugende Leistung.

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