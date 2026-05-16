Garbsen will positiven Trend fortsetzen

Der TuS Garbsen trifft am Sonntag auf den FC Lehrte. Während Garbsen zuletzt offensiv überzeugte, kämpft der Gegner weiter um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.
Wenn der TuS Garbsen am Sonntag den FC Lehrte empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Garbsen geht als Tabellensiebter mit 46 Punkten in die Partie, Lehrte steht mit 34 Zählern auf Rang zwölf.
Die Gastgeber reisen mit Rückenwind in das Heimspiel. Zuletzt setzte sich der TuS Garbsen in einem torreichen Spiel mit 5:3 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg durch und zeigte dabei vor allem offensiv eine überzeugende Leistung.
Auch der FC Lehrte konnte zuletzt trotz einer Niederlage Selbstvertrauen mitnehmen. Gegen Spitzenreiter SG 74 Hannover unterlag die Mannschaft nur knapp mit 2:3 und hielt die Partie lange offen.
Für Garbsen bietet sich nun die Gelegenheit, den positiven Trend der vergangenen Wochen zu bestätigen und die Position in der oberen Tabellenhälfte weiter zu festigen. Lehrte wird hingegen versuchen, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen und auswärts wichtige Punkte mitzunehmen.
Die Ausgangslage spricht zwar für die Gastgeber, doch die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass auch Lehrte in der Lage ist, favorisierte Mannschaften vor Probleme zu stellen.