Garbsen will gegen Burgdorf nachlegen TuS empfängt Tabellennachbarn – Trainer Thomaschewski erwartet robusten Gegner von red · Heute, 08:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen trifft auf den TSV Burgdorf. Trainer Daniel Thomaschewski rechnet mit einem intensiven Duell.

Wenn der TuS Garbsen am Dienstagabend den TSV Burgdorf empfängt, steht ein Duell zweier Tabellennachbarn an. Garbsen belegt mit 40 Punkten Rang sieben, Burgdorf folgt mit 36 Zählern auf Platz acht. Trainer Daniel Thomaschewski sieht in der Partie eine besondere Konstellation, auch aufgrund der bisherigen Begegnungen. „Wir hatten sie schon zweimal in dieser Saison: einmal im Pokalspiel, das wir zu Hause verloren haben, und dann im Ligaspiel ein 1:1 in Burgdorf.“

Der Gegner bringe dabei klare Stärken mit. „Burgdorf ist eine unangenehme Mannschaft, ziemlich robust, groß gewachsen, spielt ordentlich Fußball“, sagte Thomaschewski. Auch abseits des Platzes herrsche ein respektvolles Verhältnis: „Sie haben einen sehr sympathischen Trainer, mit dem ich gut auskomme.“ Tabellarisch geht es für beide Teams um eine Position im gesicherten Mittelfeld. „Klar sieht es in der Tabelle nach 7. gegen 8. aus und es geht um nichts mehr – das stimmt auch. Aber trotzdem sind beide Mannschaften ehrgeizig genug, das Spiel zu gewinnen“, erklärte Thomaschewski.