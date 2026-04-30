Garbsen überzeugt mit klarer Reaktion

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen zeigt gegen den TSV Burgdorf eine deutliche Leistungssteigerung und entscheidet die Partie früh. Trainer Daniel Thomaschewski spricht von einem der besten Auftritte der Saison.

Trainer Daniel Thomaschewski sah vor allem eine Reaktion seiner Mannschaft. „Das Spiel gegen Burgdorf war definitiv eine deutliche Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Altwarmbüchen. Wir haben im Vorfeld klare Worte in der Kabine gefunden.“ Dabei stellte er die grundsätzlichen Ansprüche heraus: „Unser Anspruch ist es, immer das Bestmögliche zu geben und die bestmögliche Qualität auf den Platz zu bringen, auch wenn wir aktuell einen sehr kleinen Kader haben.“

Der TuS Garbsen hat das Nachholspiel gegen den TSV Burgdorf deutlich mit 5:0 gewonnen und damit ein klares Zeichen gesetzt. Nach der knappen Partie gegen Altwarmbüchen präsentierte sich die Mannschaft in deutlich verbesserter Form.

Garbsen setzte diese Vorgaben früh um. Bereits in der zweiten Minute brachte Felix Beiser die Gastgeber in Führung, nur wenig später erhöhte er auf 2:0. In der Folge dominierte der TuS das Spielgeschehen und legte durch Yunus Emre Kelleci (16.) und Jan Rohde (19.) noch vor der Pause zwei weitere Treffer nach.

Auch unabhängig vom Spielstand forderte Thomaschewski eine klare Haltung. „Auch wenn es tabellarisch scheinbar um nichts mehr geht, weil wir weder auf- noch absteigen können, verlange ich, dass wir Vollgas geben und die Spiele so gestalten, dass uns keiner etwas vorwerfen kann.“ Genau das habe seine Mannschaft umgesetzt: „Genau das haben wir gemacht.“

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Garbsen die Partie weiterhin souverän. Den Schlusspunkt setzte Luca Wiesberg in der 57. Minute zum 5:0-Endstand. Defensiv ließ die Mannschaft kaum Chancen zu. „Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen. Und wenn doch mal etwas durchkam, hatten wir mit Yannick Hanuschke einen starken Rückhalt, der den Rest erledigt hat“, sagte Thomaschewski.

Für den Trainer war die Leistung ein Maßstab für die kommenden Wochen. „Es war eines der besten Spiele, die wir in dieser Saison gezeigt haben. Wir haben über 90 Minuten Vollgas gegeben, phasenweise sehr guten Fußball gespielt und hatten auch das nötige Spielglück, weil wir unsere Tore relativ schnell erzielt haben.“ Entsprechend deutlich fiel sein Fazit aus: „Am Ende war es ein verdienter Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Insgesamt war das eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft.“

Mit Blick auf die restliche Saison formulierte Thomaschewski klare Erwartungen: „Wenn wir es schaffen, dieses Niveau regelmäßig abzurufen, wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen.“ Die Marschroute bleibt eindeutig: „Deshalb gilt für uns jede Woche: höchste Intensität, volle Konzentration und der Anspruch, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“

TuS Garbsen – TSV Burgdorf 5:0

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Luca Wiesberg, Bennet Busse (77. Steven Kolloch), Yunus Emre Kelleci (65. Emmanuel Opoku Boamah), Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde, Felix Beiser (85. Marcel Rack), Fjon Böttcher, Muhammed Akin Yalcinkaya - Trainer: Daniel Thomaschewski

TSV Burgdorf: Till Adebahr, Robin Günther, Kevin Franke, Andrej Mechonzew, Harun Duran (24. Cedrick Kunz), Ben Kükendorf, Seth Anson, Filmon Negasi (60. Mohamad Awad Abo Zeid), Alexander Kamerer, Florian Pszolla, Jeff Kwaku - Trainer: Mirco Roger

Schiedsrichter: Alexander Nzonene

Tore: 1:0 Felix Beiser (2.), 2:0 Felix Beiser (8.), 3:0 Yunus Emre Kelleci (16.), 4:0 Jan Rohde (19.), 5:0 Luca Wiesberg (57.)