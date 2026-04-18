Garbsen reist zum „heißen Tanz“ nach Kleefeld TuS will positive Serie fortsetzen – Trainer Thomaschewski schiebt Favoritenrolle nach Kleefeld von red · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TuS Garbsen gastiert beim abstiegsbedrohten TuS Kleefeld. Trainer Daniel Thomaschewski erwartet ein intensives Spiel auf ungewohntem Untergrund – und schiebt die Favoritenrolle bewusst weiter.

Wenn der TuS Garbsen am Sonntag beim TuS Kleefeld antritt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während Garbsen als Tabellensiebter mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht, benötigt der Gastgeber als Viertletzter dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Trainer Daniel Thomaschewski sieht die Rollenverteilung daher klar – und verlagert den Druck auf den Gegner. „Wir spielen am Wochenende in Kleefeld auf Kunstrasen. Da hat Kleefeld natürlich einen Vorteil, weil sie, glaube ich, auch immer auf Kunstrasen trainieren. Da schiebe ich die Favoritenrolle ganz elegant weiter.“

Bereits das Hinspiel deutete an, wie unangenehm die Aufgabe werden kann. „Das Hinspiel bei uns war ein 0:0, eine schwere Geburt und sehr unbequem“, erinnerte der Garbsener Trainer. Auch diesmal rechnet er mit einer intensiven Partie: „Für Kleefeld geht es noch richtig um die Wurst, sie können jeden Punkt gebrauchen. Da müssen wir uns warm anziehen.“ Entsprechend erwartet Thomaschewski einen engagierten Auftritt des Gegners. „Ich erwarte einen Gegner, der mutig auftritt und uns auf dem Kunstrasen früh attackiert.“