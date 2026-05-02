Garbsen reist mit Rückenwind nach Davenstedt TuS trifft auf formstarken Gegner – Duell im Tabellenmittelfeld von red · Heute, 13:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen gastiert beim TuS Davenstedt. Beide Teams kommen mit Erfolgserlebnissen aus dem Nachholspieltag und wollen nachlegen.

Wenn der TuS Garbsen am Sonntag beim TuS Davenstedt antritt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt Selbstvertrauen tanken konnten. Garbsen reist als Tabellensiebter mit 43 Punkten an, Davenstedt folgt auf Rang 13 mit 27 Zählern. Die Gäste gehen mit Rückenwind in die Partie. Im Nachholspiel setzte sich der TuS Garbsen deutlich mit 5:0 gegen den TSV Burgdorf durch und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.