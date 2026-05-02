Garbsen reist mit Rückenwind nach Davenstedt

Der TuS Garbsen gastiert beim TuS Davenstedt. Beide Teams kommen mit Erfolgserlebnissen aus dem Nachholspieltag und wollen nachlegen.
Wenn der TuS Garbsen am Sonntag beim TuS Davenstedt antritt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt Selbstvertrauen tanken konnten. Garbsen reist als Tabellensiebter mit 43 Punkten an, Davenstedt folgt auf Rang 13 mit 27 Zählern.
Die Gäste gehen mit Rückenwind in die Partie. Im Nachholspiel setzte sich der TuS Garbsen deutlich mit 5:0 gegen den TSV Burgdorf durch und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.
Auch Davenstedt konnte zuletzt punkten. Die Mannschaft gewann ihr Spiel gegen den SV 06 Lehrte mit 4:3 und bewies dabei Offensivqualitäten, musste defensiv jedoch mehrfach Gegentreffer hinnehmen.
Der klare Erfolg gegen Burgdorf lieferte die passende Grundlage. Garbsen präsentierte sich dabei deutlich verbessert und über weite Strecken dominant. An diese Leistung soll nun angeknüpft werden. Trainer Daniel Thomaschewski formuliert den Anspruch entsprechend klar: „Deshalb gilt für uns jede Woche: höchste Intensität, volle Konzentration und der Anspruch, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“
Für Garbsen bietet sich damit die Gelegenheit, die eigene Position im Tabellenmittelfeld weiter zu festigen und den positiven Trend zu bestätigen. Davenstedt wird hingegen versuchen, den Schwung aus dem eigenen Erfolg mitzunehmen und im Kampf um den Klassenerhalt weiter wichtige Punkte zu sammeln.