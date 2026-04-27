Garbsen gewinnt, bleibt aber unzufrieden

– Foto: Volkhard Patten

Der TuS Garbsen sichert sich gegen den TuS Altwarmbüchen einen knappen Heimsieg. Trainer Daniel Thomaschewski zeigt sich dennoch unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

„Das war nicht gut. Wir haben keinen guten Ball gespielt“, sagte der Garbsener Trainer nach der Partie. Zwar habe seine Mannschaft über weite Strecken mehr Ballbesitz gehabt, doch zwingend wurde sie dabei selten. „Wir hatten viel Ballbesitz, der Gegner stand tief und hat sich auf Konter konzentriert. Er ist tatsächlich auch ein paar Mal durchgekommen.“

Der TuS Garbsen hat sein Heimspiel gegen den TuS Altwarmbüchen mit 2:1 gewonnen und damit drei Punkte eingefahren. Trotz des Erfolgs fiel das Fazit von Trainer Daniel Thomaschewski deutlich kritisch aus.

Die Gäste gingen früh in Führung: Daniel Hector Patino Mosquera traf bereits in der achten Minute zum 0:1. Garbsen fand jedoch eine Antwort und glich durch Niklas Preuß in der 25. Minute aus.

Auch im weiteren Verlauf blieb das Spiel aus Sicht des Trainers wenig überzeugend. „Sie haben immer Nadelstiche gesetzt. Spielerisch war das nicht viel von Altwarmbüchen. Aber von uns war das auch nicht besser“, erklärte Thomaschewski.

Nach dem Seitenwechsel gelang schließlich die Entscheidung. Felix Beiser erzielte in der 67. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

Trotz des Sieges blieb Thomaschewski kritisch. „Ich glaube, wir haben unter dem Strich verdient gewonnen, aber mit der Art und Weise bin ich nicht zufrieden, wie wir heute Fußball gespielt haben.“ Entscheidend sei letztlich das Ergebnis gewesen: „Aber Hauptsache, wir haben die drei Punkte.“

Für Garbsen hatte die Partie zudem eine besondere Bedeutung mit Blick auf das Hinspiel. „Das Hinspiel haben wir 3:0 verloren, also konnten wir uns ein bisschen revanchieren“, sagte Thomaschewski.

Durch den Erfolg verbessert sich der TuS Garbsen auf 40 Punkte und behauptet Rang sieben in der Tabelle. Der TuS Altwarmbüchen bleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller.

TuS Garbsen – TuS Altwarmbüchen 2:1

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Yunus Emre Kelleci (66. Bennet Busse), Emmanuel Opoku Boamah, Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde, Felix Beiser, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya - Trainer: Daniel Thomaschewski

TuS Altwarmbüchen: Maximilian Nikolaus, Tom Luis Herzog, Marek Müller (35. Marco Faulborn), Mohamed Ali Ouni, David Arnold, Daniel Hector Patino Mosquera, Mirko Blech (74. Justin-Detleff Tränkner), Nawras Sulaiman Kheder (65. Yannik Gruhn), Devin Dollmann, Maurice Rahaus, Steve Schumann (83. Firas Ouerzli) - Trainer: Sebastian Schmidt

Schiedsrichter: Joris Koplin

Tore: 0:1 Daniel Hector Patino Mosquera (8.), 1:1 Niklas Preuß (25.), 2:1 Felix Beiser (67.)