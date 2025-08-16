Garbsen erwartet „harte Nuss“ gegen Blaues Wunder

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TuS Garbsen die SG Blaues Wunder Hannover zum dritten Saisonspiel. Trainer Daniel Thomaschewski warnt davor, den Gegner aufgrund von zwei Niederlagen zu unterschätzen. „Blaues Wunder schätze ich so ein, dass die als Team richtig zusammenstehen, dass die bis zum letzten Atemzug ackern und dass das eine richtig harte Nuss ist, die wir bespielen müssen“, sagt der Coach.

Auch wenn er die SG noch nicht genau einschätzen kann, verweist Thomaschewski auf die bisherigen Ergebnisse. „Ich kann natürlich nicht viel für Blaues Wunder reden, weil ich keine Ahnung habe, was uns da tatsächlich erwartet. Aber die Ergebnisse gegen 74 und jetzt auch gegen Lehrte waren knapp“, betont er. Beide Spiele gingen mit 1:2 verloren – gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. „Das darf man auch verlieren, und deswegen wird das für uns eine richtig harte Nuss und ein richtiger Prüfstein.“

Der Garbsener Trainer fordert daher höchste Konzentration. „Wir müssen uns noch mehr strecken, noch mehr Fehler abstellen und konzentriert weiter defensiv arbeiten, wie wir es bis jetzt schon getan haben. Da müssen wir hellwach sein.“