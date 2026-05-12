Garbsen erwartet „echtes Kampfspiel“ in Kirchrode TuS reist mit Rückenwind zum abstiegsbedrohten Tabellenkeller-Team – Thomaschewski warnt vor schwierigen Bedingungen von red · Heute, 21:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen gastiert am Mittwochabend beim TSV Kirchrode. Trainer Daniel Thomaschewski erwartet trotz der klaren Tabellenlage eine intensive Partie.

Wenn der TuS Garbsen am Mittwochabend beim TSV Kirchrode antritt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Garbsen reist mit 46 Punkten als Tabellensechster an, Kirchrode steht mit 17 Zählern tief im Tabellenkeller und kämpft weiter um den Klassenerhalt. Trainer Daniel Thomaschewski erwartet dennoch keine einfache Aufgabe. „Wir spielen morgen gegen Kirchrode. Das ist eine Mannschaft, die theoretisch noch nicht abgestiegen ist und jetzt wahrscheinlich ihre letzte Chance nutzen möchte“, sagte der Garbsener Trainer vor der Partie.

Zusätzlich rechnet Thomaschewski mit schwierigen Bedingungen. „Dazu kommt, dass sie zuhause spielen und der Platz wohl eher wie ein Ascheplatz aussehen soll, nach allem, was ich gehört habe. Deshalb wird das morgen ein echtes Kampfspiel unter der Woche.“ Garbsen geht zwar mit Rückenwind in die Partie, nachdem zuletzt ein 5:3-Erfolg gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg gelang, doch gerade gegen tiefstehende Gegner sieht Thomaschewski Herausforderungen. „Wir wissen, dass es uns nicht leicht gemacht wird. Gerade gegen tiefstehende Mannschaften oder Teams aus dem unteren Tabellenbereich tun wir uns bekanntlich oft schwer.“