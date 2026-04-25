Garbsen empfängt abstiegsbedrohtes Altwarmbüchen TuS will nach spektakulärer Niederlage zurück in die Erfolgsspur von red · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Der TuS Garbsen trifft am 28. Spieltag auf den TuS Altwarmbüchen. Während die Gastgeber im Tabellenmittelfeld stehen, kämpft der Gegner weiter gegen den Abstieg.

Wenn der TuS Garbsen am Sonntag den TuS Altwarmbüchen empfängt, treffen zwei Mannschaften mit klar unterschiedlichen Ausgangssituationen aufeinander. Garbsen rangiert mit 37 Punkten auf Platz sieben der Tabelle und befindet sich im gesicherten Mittelfeld, während Altwarmbüchen als Tabellen-16. mit 15 Zählern dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Der TuS Garbsen geht mit einer Niederlage in die Partie. Zuletzt verlor die Mannschaft ein torreiches Spiel beim TuS Kleefeld mit 4:5.