Garbsen empfängt abstiegsbedrohtes Altwarmbüchen

Der TuS Garbsen trifft am 28. Spieltag auf den TuS Altwarmbüchen. Während die Gastgeber im Tabellenmittelfeld stehen, kämpft der Gegner weiter gegen den Abstieg.
Wenn der TuS Garbsen am Sonntag den TuS Altwarmbüchen empfängt, treffen zwei Mannschaften mit klar unterschiedlichen Ausgangssituationen aufeinander. Garbsen rangiert mit 37 Punkten auf Platz sieben der Tabelle und befindet sich im gesicherten Mittelfeld, während Altwarmbüchen als Tabellen-16. mit 15 Zählern dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt.
Der TuS Garbsen geht mit einer Niederlage in die Partie. Zuletzt verlor die Mannschaft ein torreiches Spiel beim TuS Kleefeld mit 4:5.
Der kommende Gegner hingegen kassierte am vergangenen Spieltag eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die SG 74 Hannover und reist mit entsprechendem Druck an. Für Altwarmbüchen geht es in den verbleibenden Partien darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.
Für den TuS Garbsen bietet das Heimspiel die Möglichkeit, sich nach der Niederlage in Kleefeld zu stabilisieren und die eigene Position im Tabellenmittelfeld zu festigen. Gleichzeitig könnte ein Erfolg helfen, den Blick wieder stärker in Richtung obere Tabellenhälfte zu richten.
Die Rollen scheinen vor der Partie klar verteilt, doch gerade in dieser Phase der Saison kann der Druck im Abstiegskampf zusätzliche Kräfte freisetzen. Entsprechend dürfte Garbsen auf einen Gegner treffen, der trotz der Tabellenkonstellation entschlossen auftreten wird.