Garbsen antwortet mit Offensivshow

– Foto: Niedersachsen Döhren

Der TuS Garbsen zeigt gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg die erhoffte Reaktion auf die Niederlage in Davenstedt und feiert einen torreichen Heimsieg. Vor allem Jan Rohde prägt die Partie.

Trainer Daniel Thomaschewski zeigte sich nach der Partie entsprechend erleichtert. „Gegen Engelbostel haben wir gestern auf jeden Fall die richtige Reaktion auf das Debakel gegen Davenstedt gezeigt.“

Der TuS Garbsen hat sich in einem offensiv geprägten Heimspiel mit 5:3 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburgdurchgesetzt und damit die passende Antwort auf die deutliche Niederlage in Davenstedt geliefert.

Zunächst erwischten allerdings die Gäste den besseren Start. Bereits in der elften Minute brachte Louis Trollmann den MTV in Führung. Thomaschewski hatte die Stärken des Gegners bereits erwartet: „Engelbostel hatte wie erwartet einen guten Spielaufbau. Sie haben unsere erste Linie häufig gut überspielt, teilweise auch die zweite.“

Garbsen reagierte jedoch schnell. Manuel-Jose Varela glich in der 19. Minute zum 1:1 aus, ehe Jan Rohde die Partie mit seinem Treffer zum 2:1 drehte. Auch defensiv fand der TuS im Laufe des Spiels bessere Lösungen. „Spätestens im letzten Drittel war dann aber meistens Schluss. Trotzdem waren sie immer wieder brandgefährlich, vor allem im Umschaltspiel“, sagte Thomaschewski. Den Gegentreffer zum 0:1 bewertete er dennoch anerkennend: „Den Treffer haben sie nach einem Konter auch wirklich stark herausgespielt. Da waren wir jeweils einen Schritt zu spät.“

Nach dem Seitenwechsel baute Garbsen die Führung weiter aus. Rohde erhöhte in der 67. Minute auf 3:1, bevor Bennet Busse nur wenig später das vierte Tor erzielte. Mit Rohdes drittem Treffer zum 5:1 in der 77. Minute schien die Partie endgültig entschieden.

Ganz ruhig wurde die Schlussphase dennoch nicht mehr. Yannick Klenke und erneut Trollmann verkürzten für Engelbostel noch auf 3:5. Thomaschewski sah dennoch eine verdiente Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir haben uns im Laufe des Spiels aber besser darauf eingestellt.“

Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich ausfiel, ordnete der Trainer die Partie differenziert ein. „Engelbostel war mit seinen schnellen Spielern im Umschalten immer gefährlich, trotzdem glaube ich, dass unser Sieg insgesamt verdient war. Ob die Höhe des Ergebnisses komplett gerechtfertigt war, ist vielleicht eine andere Frage.“

Entscheidend sei letztlich die Haltung seiner Mannschaft gewesen. „Man hat aber gemerkt, dass an diesem Tag die Mannschaft gewonnen hat, die den Sieg vielleicht noch ein Stück mehr wollte. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.“

Durch den Erfolg verbessert sich der TuS Garbsen auf 46 Punkte und festigt Rang sechs der Tabelle. Der MTV Engelbostel-Schulenburg bleibt trotz der Niederlage direkt vor den Garbsenern auf Platz fünf.

TuS Garbsen – MTV Engelbostel-Schulenburg 5:3

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke (89. Marcel Rack), Niklas Preuß, Luca Wiesberg, Bennet Busse (76. Steven Kolloch), Yunus Emre Kelleci (65. Emmanuel Opoku Boamah), Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde (84. Timo Koblitz), Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya - Trainer: Daniel Thomaschewski

MTV Engelbostel-Schulenburg: Deniz Arslan, Eric Lauer, Francesco Rizzo, Haris Ramovic (59. Elvis Peqi), Konrad Dirk Mohrig, Luigi Rizzo (72. Maurice Weiß), Luca Winkler, Niklas Kirstein (77. Yannick Klenke), Louis Trollmann, Patrick Brodersen (77. Elias Klar), Ben Lucca Reuse (72. Christopher Knott) - Trainer: Emilio Ortega

Schiedsrichter: Fabian Watermann

Tore: 0:1 Louis Trollmann (11.), 1:1 Manuel-Jose Varela (19.), 2:1 Jan Rohde (25.), 3:1 Jan Rohde (67.), 4:1 Bennet Busse (75.), 5:1 Jan Rohde (77.), 5:2 Yannick Klenke (82.), 5:3 Louis Trollmann (85.)