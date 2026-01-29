Garath: Bezirksvertreter freuen sich über den Sportplatzausbau Nicht nur dem Garather Sv kommt der Ausbau der Sportanlage an der Koblenzer Straße zugute. von RP / rö · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportanlage in Garath wird aufgewertet. – Foto: Hermann Tautrims

Der 27. Januar ist kein Tag wieder jeder andere. Es ist der Tag, an dem 1945 die Rote Armee der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg das Vernichtungslager Auschwitz, das im heutigen Polen liegt, befreit hat. Seit 30 Jahren ist er in Deutschland der Holocaust-Gedenktag für die Millionen Opfer der Nationalsozialisten. Auch die Bezirksvertretung (BV) 10 unter der Leitung ihres Bezirksbürgermeisters Carsten Pütz (CDU) gedachte in ihrer Sitzung am Dienstagabend im Kulturhaus Süd am Beginn der Sitzung gemeinsam der Opfer des Nazi-Regimes.

Ein Baustein für die funktionierende Demokratie in Deutschland sind auch die politischen Gremien, allen voran die zehn Düsseldorfer Bezirksvertretungen – niemand ist so nah dran an den Menschen vor Ort wie die 19 Mitglieder des Gremiums. Und so liegt es auf der Hand, dass dann bei diesen bei einem Projekt Freude aufkommt, dass wegen einer Förderabsage 2019 zunächst hatte gecancelt werden müssen und nun doch kommen soll: Für rund 5,42 Millionen Euro werden weitere Teile der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße in Garath modernisiert und aufgewertet. Großes Potenzial auf der Anlage Und das kommt nicht von ungefähr: Ist doch die 1974 gebaute Sportanlage die flächenmäßig größte mit derzeit ungenutzter Fläche in der Landeshauptstadt, wie es am Dienstagabend in der Sitzung ein Mitarbeiter des Sportamtes ausführte. Heißt also, dass es dort derzeit noch viel ungenutzte Fläche und deshalb ein großes Potenzial gibt. Gleich drei Einzelprojekte sollen nun umgesetzt werden. Auch, weil es für die geschätzten Kosten nun aus verschiedenen Töpfen Förderzusagen in Höhe von 76 Prozent gibt. Geplant ist die Umwandlung des alten Ascheplatzes in ein Natur-Rasenspielfeld, das sowohl von den Fußballern als auch den American Footballern genutzt werden soll. Die dortige überflüssige Stehplatztribüne soll abgebaut werden. Zudem sollen zwei in die Jahre gekommene Gebäude modernisiert und energetisch ertüchtigt werden. Für die Bauzeit werden mobile Container mit Umkleide-, Dusch- und WC-Räumen aufgestellt.