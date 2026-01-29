Garath: Bezirksvertreter freuen sich über den Sportplatzausbau

Der 27. Januar ist kein Tag wieder jeder andere. Es ist der Tag, an dem 1945 die Rote Armee der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg das Vernichtungslager Auschwitz, das im heutigen Polen liegt, befreit hat. Seit 30 Jahren ist er in Deutschland der Holocaust-Gedenktag für die Millionen Opfer der Nationalsozialisten. Auch die Bezirksvertretung (BV) 10 unter der Leitung ihres Bezirksbürgermeisters Carsten Pütz (CDU) gedachte in ihrer Sitzung am Dienstagabend im Kulturhaus Süd am Beginn der Sitzung gemeinsam der Opfer des Nazi-Regimes.
Ein Baustein für die funktionierende Demokratie in Deutschland sind auch die politischen Gremien, allen voran die zehn Düsseldorfer Bezirksvertretungen – niemand ist so nah dran an den Menschen vor Ort wie die 19 Mitglieder des Gremiums. Und so liegt es auf der Hand, dass dann bei diesen bei einem Projekt Freude aufkommt, dass wegen einer Förderabsage 2019 zunächst hatte gecancelt werden müssen und nun doch kommen soll: Für rund 5,42 Millionen Euro werden weitere Teile der Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße in Garath modernisiert und aufgewertet.
Gleich drei Einzelprojekte sollen nun umgesetzt werden. Auch, weil es für die geschätzten Kosten nun aus verschiedenen Töpfen Förderzusagen in Höhe von 76 Prozent gibt. Geplant ist die Umwandlung des alten Ascheplatzes in ein Natur-Rasenspielfeld, das sowohl von den Fußballern als auch den American Footballern genutzt werden soll. Die dortige überflüssige Stehplatztribüne soll abgebaut werden. Zudem sollen zwei in die Jahre gekommene Gebäude modernisiert und energetisch ertüchtigt werden. Für die Bauzeit werden mobile Container mit Umkleide-, Dusch- und WC-Räumen aufgestellt.
Vor allem vom dritten Teilprojekt profitieren dann bald Düsseldorfer auch ohne eine Vereinszugehörigkeit: Am Rande des neuen Rasenfeldes soll auf einem bislang nicht genutzten Streifen ein Aktions- und Bewegungsband mit Sitz- und Unterstellmöglichkeiten und Bäumen entstehen. Auf der schmalen und langen Fläche soll zum einen der Wunsch des Kinderparlamentes erfüllt und eine kleine Skate-Anlage gebaut werden. Ganz am Rand sollen zwei Tischtennisplatten aufgestellt werden, daneben dann ein 3x3-Feld für Street-Basketball, geplant ist auch noch ein Soccer-Käfig, der auch für das Training des Fußballnachwuchses genutzt werden soll. Ergänzt wird das rund 100 Meter lange Bewegungsband dann noch mit einer kleinen Calistheniksanlage, in die eine Slackline integriert werden soll. Im Mai 2028 soll alles fertig sein.
Der am Dienstagnachmittag tagende Bauausschuss hatte den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss bereits einstimmig empfohlen, sagte deren Mitglied Andreas Hartnigk (CDU). Die Bezirksvertretung war nur angehört worden, Kritik gab es aber aus keiner Richtung. Das letzte Wort hat der Rat der Stadt Düsseldorf in seiner Sitzung am 11. Februar.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: