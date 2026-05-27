Garantiertes Finalticket für den Außenseiter & ein Favorit im Engpass

Der SSV Homburg-Nümbrecht will als Favorit natürlich ins Pokalfinale. – Foto: Marco Bader

Die Ermittlung der diesjährigen Endspielteilnehmer im Kreispokal Berg sorgt für eine außergewöhnliche sportliche Konstellation. Während im ersten Halbfinale am Mittwochabend zwei B-Ligisten im direkten Vergleich aufeinandertreffen, fordert am Donnerstag ein ambitionierter A-Ligist den personell geschwächten Favoriten der Landesliga. Die Wege der Halbfinalisten spiegeln dabei die gesamte Bandbreite des regionalen Pokalwettbewerbs wider.

Die Auslosung der Halbfinalbegegnungen hat im Kreis Berg eine Situation geschaffen, die bereits vor dem ersten Anpfiff ein historisches Ergebnis garantiert. Da im ersten Semifinale am Mittwoch um 19:30 Uhr mit der Spielvereinigung Rossenbach und dem SV Refrath zwei Mannschaften aus der Kreisliga B aufeinandertreffen, wird im großen Endspiel definitiv ein nomineller Underdog vertreten sein. Die Gastgeber aus Rossenbach verdanken diese historische Gelegenheit einer bemerkenswerten Pokalserie, die sie vornehmlich auf eigenem Platz absolvierten. Nach einem souveränen 5:2-Auftakterfolg gegen den SV Frömmersbach und einem knappen 2:1-Sieg über den SSV Marienheide folgte im Achtelfinale der einzige Auswärtssieg mit einem torreichen 6:5 bei Gencler Birligi Bergisch Gladbach. Das Ticket für die Vorschlussrunde löste die Spielvereinigung schließlich durch ein solides 3:1 gegen den FC Bensberg. Für die Partie gegen Refrath kann der Trainer auf einen weitgehend kompletten Kader bauen. Der Gegner aus Refrath, der im Jahr seines 100-jährigen Vereinsbestehens den Wiederaufstieg in die Kreisliga A anstrebt, reist jedoch mit einer ausgeprägten Auswärtsstärke an.

Am darauffolgenden Donnerstag, ebenfalls um 19:30 Uhr, wird der zweite Finalist ermittelt. Hierbei gastiert der A-Ligist SV Altenberg beim SSV Homburg-Nümbrecht. Die Nümbrechter gehen als klassenhöheres Team als klarer Favorit in die Begegnung, blicken jedoch auf einen deutlich kräftezehrenderen Weg in dieses Halbfinale zurück. Nach deutlichen Erfolgen gegen TuRa Dieringhausen mit 9:0 und den RS 19 Waldbröl mit 3:2 im Auswärtsbetrieb, schlug der SSV im Achtelfinale den SV Schönenbach mit 3:1 und setzte sich im Viertelfinale in einem intensiv geführten Duell mit 1:0 nach Verlängerung gegen den Landesligisten FV Wiehl durch.

Allerdings wird die sportliche Favoritenrolle der Nümbrechter durch eine akute Personalnot stark relativiert. Der Ausfall des Stürmers Robin Brummenbaum, der verletzungsbedingt in dieser Spielzeit nicht mehr eingesetzt werden kann, wiegt schwer. Zudem fehlen weitere wichtige Stützen des Kaders. Diese personelle Schwächung bietet dem SV Altenberg die Möglichkeit, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung die Überraschung zu erzwingen.

Die beiden Sieger dieser Halbfinalpartien ermitteln schließlich am Sonntag, den 14. Juni, um 15:30 Uhr in Engelskirchen den neuen Titelträger des Kreispokals. Am selben Ort und Tag bestreiten die beiden unterlegenen Mannschaften bereits um 11:00 Uhr das Spiel um den dritten Platz.