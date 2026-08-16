🗣: GAPs "brutal bitterer Start" – SCO "einfach frischer" – MTV-Drama

Des einen Freud, des anderen Leid: Gilching feiert einen 3:2-Heimsieg gegen Garmisch-Partenkirchen. – Foto: Oliver Rabuser

Florian Hahn, Trainer des SV München West: »SV Untermenzing war in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Wir haben gar nicht in unser Spiel gefunden, hatten keine Kontrolle, haben viele Bälle nur nach vorne geschlagen. Unser Matchplan mit tiefem Stehen, situativem Vorchecking, Umschaltspiel und Standards hat überhaupt nicht funktioniert, Untermenzing hatte das Spiel in den ersten 45 Minuten komplett in der Hand. Umso erstaunlicher war es, dass wir dann die erste richtig große Torchance haben, die wir leider nicht nutzen. Wäre der Ball drin gewesen, wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen und hätte uns mehr Sicherheit gegeben.

In der Halbzeit habe ich dreimal gewechselt und umgestellt. Ab der ersten Minute der zweiten Halbzeit hatten wir dann einen deutlich besseren Zugriff, kommen gleich mit der ersten Aktion zum Pfostenschuss und haben ein bisschen Pech, dass der Ball auf der Linie entlang- und nicht ins Tor rollt. Danach war die Partie ausgeglichener, wir hatten selbst mehr vom Spiel und waren insgesamt besser drin. Mit zwei Standardsituationen gleichen wir das Spiel aus und hatten am Ende sogar noch die Möglichkeit, die Partie komplett zu drehen, als wir noch einmal allein vor dem Tor auftauchen und den Ball aus kurzer Distanz nicht unterbringen. Am Ende wäre ein Sieg für uns wohl nicht verdient gewesen. In der Summe ist das Unentschieden für beide Seiten gerecht: Die erste Halbzeit ging klar an SV Untermenzing, in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft – so spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf ganz gut wider.« Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Es ist auswärts sicherlich eine schwierige Spielstätte, zumal wir einen anderen Spielstil verfolgen und uns ohne Kopfballpendel nicht adäquat auf die Stärken von West einstellen konnten. Wir kommen sehr dominant ins Spiel, spielen eine gute erste Halbzeit, haben viele gefährliche Situationen in der gegnerischen Box und zugleich Glück, dass wir den Hochkaräter von West nicht als Gegentor bekommen. Alles in allem konnten wir bis auf diese eine Chance alles von unserem Tor weghalten. In die zweite Halbzeit starten wir dann etwas fahrig und haben gleich zu Beginn Glück, dass wir nicht den Anschlusstreffer kassieren, verteidigen aber alle Situationen weg – bis zu den ersten beiden Ecken nach 66 und 67. Minuten. Die ersten beiden Ecken sind dann auch gleich drin. Somit haben wir einen weiteren Punkt auf unserem Konto.«

Manuel Schwarz, Teamchef MTV München: »Die erste Halbzeit war ein gegenseitiges Abtasten, Kosova ist eine technisch gute Mannschaft. Wir haben versucht, mit unseren Mitteln dagegenzuhalten, und so ist die erste Hälfte leistungsgerecht mit 0:0 zu Ende gegangen. In der zweiten Halbzeit konnten wir nach einer sehr schönen Aktion das 1:0 erzielen. Eine Viertelstunde später bekommen wir einen berechtigten Elfmeter, den wir leider verschießen – das hat dem Gast noch einmal Auftrieb gegeben. In der 83. Minute fällt dann das 1:1. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir durch den Elfmeter und zwei, drei Großchancen den Sack eigentlich schon zumachen und mit 3:0 oder 4:0 führen müssen. Wie es dann oft ist: Wenn du vorne die Chancen nicht machst, bekommst du hinten einen rein – genauso war es. Der Ausgleich in der 83. Minute hat uns schon etwas den Stecker gezogen, sodass wir in der Nachspielzeit ein sehr unglückliches 1:2 kassieren. Wir haben dann noch einmal alles aufgemacht und drei Minuten später noch den Ausgleich erzielt. In Summe muss man sagen: Wenn du 1:0 führst und so viele Chancen hast, willst du das Spiel natürlich gewinnen und bist nicht wirklich happy. Auf der anderen Seite, wenn du in der 91. Minute 1:2 hinten bist, musst du dich freuen, wenn du noch einen Punkt mitnimmst. Dementsprechend können wir mit dem Punkt ganz gut leben.«

Stefan Schwinghammer, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: »Wieder eine Partie, an der wir schwer zu knabbern haben, weil definitiv mehr drin gewesen wäre. Wir tun uns die ersten 20, 25 Minuten sehr schwer, Gilching steht sehr tief, dazu die Sonne – wir haben uns enorm schwergetan, das Spiel zu öffnen, und Gilching war in dieser Phase deutlich besser. Durch eine einstudierte Eckball-Variante und eine starke Flanke, die man fast auch als Standard werten kann, werden wir zweimal direkt zum 0:2 bestraft – ein brutal bitterer Start. Nach der Trinkpause, als es etwas kühler wurde, kommen wir deutlich besser ins Spiel, werden immer dominanter und haben über weite Teile der restlichen ersten Halbzeit mehr vom Spiel, verpassen aber zunächst den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause gelingt er uns dann verdient durch einen sehr schönen Freistoß von Mohamed Karim, zum 1:2. Aus der Kabine kommen wir erneut gut heraus, überspielen ihr Pressing, sind meiner Meinung nach eher spielbestimmend, schaffen es aber wieder nicht, unsere Chancen zu nutzen und in den letzten Aktionen noch zwingender zu werden. Dann kassieren wir aus unserer einzigen wirklichen Unaufmerksamkeit in der zweiten Halbzeit – obwohl wir den Ball eigentlich schon gesichert haben und ihn leichtfertig herschenken – ein Traum-Gegentor zum 1:3. Das ist extrem bitter, weil es die erste gefährliche Situation von Gilching nach der Pause war. Nach einer Ecke stochern wir dann noch das 2:3, was ebenfalls verdient ist, schaffen es aber in der Schlussphase nicht mehr, wirklich gefährlich zu werden. Unterm Strich ist es wieder sehr ärgerlich, weil mehr möglich gewesen wäre, aber dadurch, dass wir in den ersten 20 Minuten nicht ins Spiel gefunden haben, haben wir die Partie im Grunde selbst verschenkt.«

Sebastian Baumert, Trainer des TSV Moorenweis: »Wir hatten uns vorgenommen, von der ersten Sekunde an aktiver zu sein, was uns in den letzten zwei Spielen nicht gelungen ist. Mit unserem Offensivpressing von Beginn an hatten wir diesmal viel mehr Aktionen, frühe Ballgewinne und machen direkt mit der ersten Aktion das 1:0 – nach einer überragenden Flanke von Grabler und dem Abschluss von Wiedemann. Im Anschluss haben wir noch zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, unter anderem einen Lattentreffer und einen Abschluss aus 16 Metern, der knapp am Tor vorbeigeht. Bis zur Halbzeit haben wir noch zwei, drei Halbchancen, dadurch ist das 1:0 zur Pause absolut verdient. Die zweite Halbzeit war dann eher zerfahren, beide Mannschaften waren auf Augenhöhe. Raisting macht dann aus dem Nichts nach einem Stellungsfehler von uns das 1:1 und kommt anschließend besser ins Spiel, wir hatten da keinen richtigen Zugriff mehr. Trotzdem setzen wir noch eine sehr gute Aktion, spielen einen starken Querpass und vollenden zum 2:1-Siegtreffer. In Summe war es ein verdienter Sieg für uns, weil wir in der ersten Halbzeit unbedingt das zweite Tor hätten nachlegen müssen. Das haben wir versäumt, dadurch wurde es spannend, aber insgesamt geht unser Erfolg absolut in Ordnung.«