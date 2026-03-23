GAP-Reserve und Bad Kohlgrub holen wichtige Punkte – Spiel von Verletzung überschattet

Der FC Bad Kohlgrub gewinnt dramatisch mit 3:2 gegen Habach. Eine brutale Grätsche schickt Florian Kraus ins Krankenhaus.
In der A-Klasse rollt der Ball wieder. Allerdings nicht überall: Die Partien in Oberammergau und Krün fielen dem Wetter zum Opfer. Zwei weitere Teams haben sich als Aufstiegsfavoriten endgültig in Stellung gebracht.
ASV Habach II – FC Bad Kohlgrub 2:3 (2:1)
Mit einer enormen Willensleistung gelingt dem FC Bad Kohlgrub der perfekte Start ins neue Jahr. Gegen eine üppig besetzte Elf des ASV Habach holten die Ammertaler Fußballer zweimal einen Rückstand auf, ehe sie in der Schlussminute gnadenlos zuschlugen und noch mit 3:2 gewannen. Überschattet wurde die Partie allerdings von der Verletzung von Floian Kraus, der nach einer Grätsche von hinten direkt zur Untersuchung ins Murnauer Unfallklinikum musste. Eine genaue Diagnose steht noch aus, die Aktion wurde lediglich mit Gelb sanktioniert.
Sportlich ging es hin und her. Habach führte nach einem Patzer von FC-Keeper Philipp von Scheele bereits nach vier Minuten. Dominik Strauß egalisierte per Dropkick. Das Remis brachten die Gäste allerdings nicht in die Kabine: Sie liefen in einen Konter – 1:2. Trainer Sebastian Moser sah eine „unglaublich kämpferische Partie“, in der seine Mannen gegen „stark aufgestellte und unangenehme Habacher“ nach rund einer Stunde immer besser ins Spiel kamen. Ein Traumfreistoß von Lukas Gutmann führte zum neuerlichen Gleichstand. Und es wurde noch besser: In der letzten Minute der Begegnung knallte Maxi Öller den Ball aus dem Gewühl in den Winkel. Sein Trainer lobte: „Das war pure Willensleistung.“
ESV Penzberg II – FC Mittenwald 1:4 (0:1)
Der FC Mittenwald macht in der Rückrunde damit weiter, wo er im November aufgehört hat. Mit einem 4:1-Erfolg bei der Reserve des ESV Penzberg springen die Isartaler auf Rang vier der A-Klasse. „Über die gesamten 90 Minuten war es ein verdienter Sieg für uns“, betont Spielertrainer Max Tauwald.
Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen und hatten auch das erste Wort: Nach 34 Minuten staubte Fabian Rotter vor dem Penzberger Gehäuse ab. „War wichtig, vor der Halbzeit ein Tor zu machen. Aber es hat viel zu lange gedauert, bis wir nachgelegt haben.“ So blieb die Partie zunächst ein Ritt auf der Rasierklinge für die Mittenwalder, obwohl der Gegner eigentlich nur durch Standardsituationen gefährlich wurde. Zwei eigene ruhende Bälle nutzten dann Chris Faust und Tauwald, um die Begegnung binnen weniger Minuten zu entscheiden.
FC Kochelsee-S. – 1. FC Garmisch-P. II 2:2 (2:2)
Es ist eine Punkteteilung, mit der nur ein Coach gut leben kann. Kaum waren seine Schlehdorfer Fußballer in der Kabine angekommen, unterbreitete Andreas Matthäus ihnen mit Blick auf die Tabelle die Wahrheit: „Fünf Punkte auf den Relegationsplatz aufzuholen, das wird ganz schwer.“ Zumal das 2:2 gegen die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen für ihn mehr als unnötig war. „Wir dürfen niemals unentschieden spielen.“
Denn sein Team erwischte im Duell mit dem Spitzenreiter den perfekten Start. Nach einer Ecke fasste sich Julius Propst ein Herz, sein Strahl schlug nach neun Minuten zur Führung ein. Und als dann auch noch Vitus Huber einen Foulelfmeter verwandelte, schien der Weg schon nach der Anfangsphase vorgezeichnet. Ein 2:0 gibt dem Tabellenvierten eigentlich Sicherheit. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Schlehdorfer spielten mit dem Feuer, wurden auf schwierigem Geläuf ein wenig unsauber. Ein riskanter Pass im Aufbau resultierte in einem Ballverlust.
So war der Weg für den 1. FC zum gegnerischen Gehäuse nicht mehr weit, und ein Torjäger wie Selvedin Medanovic lässt sich solch eine Chancen natürlich nicht entgehen. „Das hat uns den Stecker gezogen.“ Plötzlich war der Spitzenreiter am Drücker und markierte noch vor der Pause das 2:2. „Wir haben uns reingekämpft in die Partie und waren dann auch spielerisch überlegen“, betont FC-Trainer Evangelos Chatzis. Der Lucky Punch war allerdings keinem Team mehr vergönnt. An Chancen mangelte es in der hitzigen Schlussphase (drei Gelb-Rote Karten) nicht, doch am Ende stand ein 2:2, das Chatzis als positives Ergebnis mitnimmt. „Damit kann ich leben.“ Sicherlich besser als sein Schlehdorfer Kollege.