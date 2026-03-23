GAP-Reserve und Bad Kohlgrub holen wichtige Punkte – Spiel von Verletzung überschattet Fußball A-Klasse von Joshua Eibl · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

Gerade noch abgefangen: Andre Washington-Flowers (r.) und seine Garmisch-Partenkirchner kämpfen sich gegen Schlehdorf (hier Matthias Leiss) zurück. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Bad Kohlgrub gewinnt dramatisch mit 3:2 gegen Habach. Eine brutale Grätsche schickt Florian Kraus ins Krankenhaus.

In der A-Klasse rollt der Ball wieder. Allerdings nicht überall: Die Partien in Oberammergau und Krün fielen dem Wetter zum Opfer. Zwei weitere Teams haben sich als Aufstiegsfavoriten endgültig in Stellung gebracht. Sa., 21.03.2026, 13:00 Uhr ASV Habach ASV Habach II FC Bad Kohlgrub Bad Kohlgrub 2 3 Abpfiff ASV Habach II – FC Bad Kohlgrub 2:3 (2:1)

Mit einer enormen Willensleistung gelingt dem FC Bad Kohlgrub der perfekte Start ins neue Jahr. Gegen eine üppig besetzte Elf des ASV Habach holten die Ammertaler Fußballer zweimal einen Rückstand auf, ehe sie in der Schlussminute gnadenlos zuschlugen und noch mit 3:2 gewannen. Überschattet wurde die Partie allerdings von der Verletzung von Floian Kraus, der nach einer Grätsche von hinten direkt zur Untersuchung ins Murnauer Unfallklinikum musste. Eine genaue Diagnose steht noch aus, die Aktion wurde lediglich mit Gelb sanktioniert. Sportlich ging es hin und her. Habach führte nach einem Patzer von FC-Keeper Philipp von Scheele bereits nach vier Minuten. Dominik Strauß egalisierte per Dropkick. Das Remis brachten die Gäste allerdings nicht in die Kabine: Sie liefen in einen Konter – 1:2. Trainer Sebastian Moser sah eine „unglaublich kämpferische Partie“, in der seine Mannen gegen „stark aufgestellte und unangenehme Habacher“ nach rund einer Stunde immer besser ins Spiel kamen. Ein Traumfreistoß von Lukas Gutmann führte zum neuerlichen Gleichstand. Und es wurde noch besser: In der letzten Minute der Begegnung knallte Maxi Öller den Ball aus dem Gewühl in den Winkel. Sein Trainer lobte: „Das war pure Willensleistung.“

ESV Penzberg II – FC Mittenwald 1:4 (0:1) Der FC Mittenwald macht in der Rückrunde damit weiter, wo er im November aufgehört hat. Mit einem 4:1-Erfolg bei der Reserve des ESV Penzberg springen die Isartaler auf Rang vier der A-Klasse. „Über die gesamten 90 Minuten war es ein verdienter Sieg für uns“, betont Spielertrainer Max Tauwald. Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen und hatten auch das erste Wort: Nach 34 Minuten staubte Fabian Rotter vor dem Penzberger Gehäuse ab. „War wichtig, vor der Halbzeit ein Tor zu machen. Aber es hat viel zu lange gedauert, bis wir nachgelegt haben.“ So blieb die Partie zunächst ein Ritt auf der Rasierklinge für die Mittenwalder, obwohl der Gegner eigentlich nur durch Standardsituationen gefährlich wurde. Zwei eigene ruhende Bälle nutzten dann Chris Faust und Tauwald, um die Begegnung binnen weniger Minuten zu entscheiden.