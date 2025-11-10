Ganze Samtgemeinde Rehden elektrisiert – heftige Szenen nach der Pause

Mehr Fußballgefühl passte kaum in einen Samstag. Vor 1450 Zuschauern, die in Scharen in die Waldsportstätten geströmt waren, trennten sich der BSV Schwarz-Weiß Rehden und der TSV Wetschen im Derby der Oberliga Niedersachsen mit einem 1:1 (1:1). Leidenschaft, Tempo und Emotionen bestimmten ein Spiel, das seinem Derby-Status in jeder Hinsicht gerecht wurde.

Der BSV Rehden, von Trainer Kristian Arambasic auf drei Positionen verändert, startete dominant. Mit hohem Pressing und kontrolliertem Ballbesitz zwang Rehden die Gäste früh in die eigene Hälfte. Doch in der 21. Minute der erste Rückschlag: Nach einem Einwurf kam es im Strafraum zu einem leichten Kontakt zwischen Dominik Klann und Moritz Raskopp – Schiedsrichter Maximilian Nie-Hoegen entschied auf Elfmeter. Raskopp trat selbst an und verwandelte sicher zum 0:1.

Trotz des Rückstands blieb Rehden ruhig und ließ den Ball weiter laufen. In der 35. Minute prüfte Nikita Marusenko den starken TSV-Keeper Lars Goebel, kurz darauf scheiterte Noah Wallenßus im Nachsetzen.

Dann die Erlösung kurz vor der Pause: Nach einem Freistoß von Niklas Bär aus dem rechten Halbfeld verlängerte Julian Wolff den Ball per Kopf – und nickte nach einer kurzen Ablage von André N’Diaye selbst zum 1:1 ein (42.). Der Jubel in Rehdens Kurve war entsprechend groß, das Derby wieder völlig offen.

„Wir sind sehr gut im Spiel, das Tempo passt, die Jungs haben das umgesetzt, was wir wollten“, lobte Arambasic später. „Wir wollten dominant auftreten und haben das über weite Strecken geschafft.“

Nach Wiederanpfiff drängte der BSV auf die Führung. In der 54. Minute wurde Niklas Bär klar im Strafraum zu Fall gebracht – der Elfmeterpfiff blieb aus. Sekunden später sah Julian Fehse auf Wetschener Seite Gelb-Rot. Rehden spielte in Überzahl, doch die tief verteidigende Fünferkette des TSV hielt stand.

Noah Wallenßus traf per Kopf nur die Latte, Elias Beck verpasste knapp. Auf der Gegenseite blieben Konter der Gäste gefährlich, doch die Rehdener Abwehr um Julian Wolff und Eric Anozie stand sicher.

Chancen, Emotionen und ein intensives Ende

Mit zunehmender Spielzeit wurde das Derby hitziger. Beide Teams kämpften verbissen, die Zuschauer peitschten ihre Mannschaften nach vorn. Rehden hatte mehr Ballbesitz, Wetschen verteidigte aufopferungsvoll. In der Schlussphase fehlte den Schwarz-Weißen die letzte Präzision, um das Spiel endgültig zu drehen.

„Wir wollten zu Null spielen – und kassieren nur ein Elfmetertor. Sonst hätten wir das Spiel gewonnen“, fasste Arambasic zusammen. „Die Mannschaft hat alles reingehauen. Wir waren klar besser, aber am Ende fehlt uns das Tor. Das ist bitter, aber auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Mit dem 1:1 bleibt der BSV Rehden weiter im Mittelfeld der Oberliga-Tabelle, verpasst jedoch den Sprung in die obere Hälfte. Für die Fans aber war es ein Derby, das in Erinnerung bleibt – mit Emotion, Leidenschaft und großem Einsatz auf beiden Seiten.

Am kommenden Samstag (15. November, 14:00 Uhr) geht es für den BSV auswärts beim MTV Wolfenbüttel weiter. Dort soll der nächste Dreier folgen – diesmal möglichst ohne zittriges Herzschlagfinale.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – TSV Wetschen 1:1

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Pascal Wiewrodt, Oleksii Mazur, Eric Anozie, Julian Wolff (62. Takang Anubodem), Nikita Marusenko, Dominik Klann (73. Beytullah Özer), Luis-Felipe Monteiro, Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic

TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer, Maris Thiry, Finn Raskopp (90. Til Jarne Lohaus), Kyrylo Kozin, Lukas Heyer, Julian Fehse, Lennart Greifenberg (78. Aljoscha Wilms) (90. Hannes Fiedler), Lennart Bors, Moritz Raskopp (90. Tamino Köhler), Philip-Pascal Kürble - Trainer: Artur Zimmermann

Schiedsrichter: Maximilian Nie-Hoegen - Zuschauer: 1450

Tore: 0:1 Moritz Raskopp (21. Foulelfmeter), 1:1 Julian Wolff (42.)