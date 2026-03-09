„Ganz zähe Kost“: Lehndorf gewinnt am Ende deutlich

– Foto: Jens Grothe

Der Lehndorfer TSV hat seine Spitzenposition in der Bezirksliga Braunschweig 2 gefestigt, musste sich beim 6:2 in Groß Lafferde aber deutlich länger strecken, als es das Endergebnis vermuten lässt. Vor allem in der ersten Halbzeit biss sich der Tabellenführer an einem tief stehenden, kampfstarken und personell gebeutelten Gastgeber fest, der mit klarer Idee und großer Leidenschaft dagegenhielt.

Aus dem Lehndorfer Lager fiel das Urteil entsprechend bodenständig aus. „Ganz zähe Kost“, sagte Sascha Schaumburg nach der Partie und beschrieb damit treffend einen Nachmittag, der nur selten in einen geordneten Spielfluss fand. „Ein Platz, der näher an einem Vorgebirge als einem Rasen war. Bälle aufgepumpt wie Lkw-Reifen und eine Nettospielzeit von vielleicht 50 Minuten. Der Rest waren Abstöße.“ Es war ein Spiel, das viel über zweite Bälle, Standards, Geduld und Widerstandskraft lief – und damit genau jenes Szenario, das Groß Lafferde sich erhofft hatte.

Genau so sah es auch Tim Paul, Kapitän der Gastgeber. „Wir wollten eine Reaktion zeigen auf das Hondelage-Spiel, wo wir uns ja wirklich in der zweiten Halbzeit hingegeben haben und uns haben abschlachten lassen. Das ist uns auf jeden Fall gelungen“, sagte Paul. Trotz großer Personalprobleme und Improvisation im Kader hielt Lafferde den Favoriten zunächst erstaunlich gut von klaren Chancen fern. „In der ersten Halbzeit haben wir aus dem Spiel heraus eigentlich keine Chance zugelassen. Lediglich nach Standards und nach Einwürfen. Da sind sie dann immer wieder gefährlich geworden.“

Der Tabellenletzte setzte von Beginn an auf maximale Widerständigkeit. „Lafferde hat alle Register gezogen und das respektieren wir auch“, sagte Schaumburg. „Wir waren uns vorher einig, dass wir das auch ähnlich machen würden, käme der Tabellenführer zum Abstiegskampf zu uns nach Hause.“ Es war ausdrücklich keine Beschwerde, sondern eine Einordnung der Umstände. Lafferde habe „einen klaren Matchplan“ gehabt und diesen „auch gut umgesetzt“.

Und Lafferde setzte sogar selbst den ersten Nadelstich. In der 35. Minute brachte Hendrik Zobjack die Gastgeber mit 1:0 in Führung. „Hendrik Zobjack mit einem schönen Tor von rechts, mit dem Außenrist ins lange Eck geschnörkelt“, sagte Paul. Es war der verdiente Lohn für einen mutigen und disziplinierten Auftritt der Hausherren, die nicht nur zerstörten, sondern immer wieder auch selbst Momente nach vorn fanden. Für Schaumburg stand fest: „Sie haben uns mit einem 1:0 in die Kabine geschickt.“

Bis dahin war es ein Spiel auf engem Niveau. Der Außenseiter hatte die Räume eng gemacht, vom holprigen Untergrund profitiert und Lehndorf das gewohnte Kombinationsspiel erschwert. „Dementsprechend war das Kurzpassspiel und das schnelle Kombinationsspiel von Lehndorf natürlich nicht so möglich, und das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt“, so Paul.

Doch direkt nach der Pause kippte die Partie. Was Lafferde schon in Hondelage erlebt hatte, wiederholte sich in fast identischer Form. „Was dann halt ärgerlich ist, dass wir genau wie in Hondelage, ich würde sagen 20 Sekunden nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit, das 1:1 bekommen haben“, sagte Paul. Jannick Paliga traf in der 46. Minute zum Ausgleich – ein Treffer, der dem Tabellenführer sofort Auftrieb gab. „Das hat uns ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und Lehndorf Aufschwung gegeben. Das war natürlich genau das, was sie wollten: einen schnellen Ausgleich.“

Nur wenige Minuten später legte der Favorit nach. Fynn Höhl erzielte in der 52. Minute das 2:1, doch Lafferde zeigte Moral und antwortete prompt: Mohamed Bashiru Bah glich nur zwei Minuten später zum 2:2 aus. Spätestens da war klar, dass der Tabellenletzte sich nicht kampflos ergeben würde. „Wir haben dann halt nicht aufgesteckt trotz des Doppelschlags, sondern haben dann das 2:2 gemacht“, sagte Paul. „Und haben es dann, glaube ich, bis zur 70. Minute auch so gehalten.“

Tatsächlich blieb die Partie lange offen. Lehndorf hatte inzwischen mehr Kontrolle, fand mehr Zugriff und passte sich den Gegebenheiten sichtbar an. „Wir haben uns dann nach dem Wechsel aber auch auf einfachere Mittel besonnen und haben dann sehr schnell Zugriff aufs Spiel bekommen“, sagte Schaumburg. Statt auf komplizierte Kombinationen setzte der Spitzenreiter nun häufiger auf Direktheit, Tempo und Präsenz in den entscheidenden Zonen.

Die Schlussphase gehörte dann allerdings klar dem Tabellenführer – und vor allem Linus Beith. In der 73. Minute brachte er Lehndorf erneut in Führung, ehe er in der 83., 85. und 89. Minute einen bemerkenswerten Viererpack schnürte. Aus einem engen, umkämpften Spiel wurde innerhalb weniger Minuten doch noch ein deutlicher Sieg. „Als die Kraft und das Glück beim Gegner dann schwanden, waren wir da und haben das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Schaumburg.

Tim Paul widersprach der Deutlichkeit des Resultats zumindest teilweise. „Ja, also 2:6 ist definitiv deutlich zu hoch. Sieht man ja auch, wann die letzten drei Tore gefallen sind. Nämlich als wir aufgemacht haben und dann auch in Unterzahl waren.“ Als Lafferde nach dem 2:3 zunehmend Risiko gehen musste, öffneten sich die Räume – und Lehndorf spielte seine individuelle Klasse konsequent aus. „Da haben sie dann einfach noch zwei, drei Konter zu Ende gespielt. Und bei uns war dann auch die Luft definitiv raus“, sagte Paul.

Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber war die Szene vor dem 2:4. Nach einer eigenen Ecke reklamierte Lafferde einen möglichen Elfmeter, stattdessen lief der Konter auf der Gegenseite – und brachte die Vorentscheidung. „Da muss man aber auch klar sagen, dass wir durchaus einen Elfmeter hätten kriegen können“, meinte Paul. „Wir wären frei vor dem Tor zum Kopfball gekommen und unser Spieler wurde klar an der Schulter runtergezogen. Gab es leider nicht.“ Stattdessen habe es im direkten Gegenzug einen Konter und ein taktisches Foul gegeben, das trotz des Tores mit Gelb-Rot geahndet worden sei. „Das war natürlich der Genickbruch.“

Trotz allem überwog bei den Gastgebern am Ende nicht nur Frust. Paul stellte klar, dass seine Mannschaft dem Favoriten über weite Strecken „Paroli geboten“ habe. „Wir haben uns wirklich mit Bravour geschlagen. 70, 80 Minuten Paroli geboten und hätten uns einen Punkt auf jeden Fall auch verdient gehabt.“ Auch wenn das Ergebnis am Ende schmerzhaft ausfiel, war der Auftritt für Lafferde ein Schritt nach vorn. „Von der Ausgangslage Letzter gegen Erster denke ich, war das dann ein vernünftiges Ergebnis.“

Schaumburg wiederum wollte den Sieg nicht größer machen, als er war. „Alles in allem ein sehr kurioses Spiel, das wir mit den drei gewonnenen Punkten auch direkt abhaken.“ Genau das dürfte beim Tabellenführer das passende Fazit sein: kein Glanzauftritt, kein spielerisches Feuerwerk über 90 Minuten, aber eine reife Reaktion auf schwierige Bedingungen – und am Ende ein Sieg, der die Spitzenposition mit nun 46 Punkten untermauert.