Ganz wichtiger Heimsieg

Walldorfs Trainer Steven Abe meinte nach dem Spiel: „ Es war heute kein schönes Spiel, wichtiger sind mir aber die drei Punkte.“
BERICHT von Jan Mell // SV 1921 Walldorf (>> zur Homepage)
Nach der Pause wollte Walldorf dann eine schnelle Entscheidung. Eine Flanke von Hahnemann über die rechte Seite kommend nahm der eingewechselte Kost volley, aber Torart Kaps war auf dem Posten. Der dann doch überraschende Ausgleich nach einer Stunde. Den wird sich Walldorfs Keeper Möhring ganz sicher ankreuzen, denn nach viel Ballgeschiebe in der Verteidigung wollte er den Ball auf die Außen spielen. Das ahnte Ben Zarschler, fing den Ball ab und netzte zum 1:1 ein. Doch die Walldorfer Antwort ließ nicht lange auf sich warten, Jobst setzte sich unwiderstehlich gegen die Gästeabwehr durch und brachte den heimischen SV erneut in Front. Hahnemann hatte gar die Chance, auf den dritten Walldorfer Treffer, doch Kaps rettete mit einer Fußabwehr. Nach einem Flankenlauf von Möbs und nachfolgender Eingabe rutschten Freund und Feind am Ball vorbei und mit vielen teils fragwürdigen Entscheidungen von Schiri Sander ging es in die Schlussphase. Nach einem klaren Foul von Kaps an Kost verwirkt blieb die Pfeife stumm, es hätte Strafstoß geben müssen. Doch Kost stellte trotzdem auf 3:1, alle Gegenspieler ausgespielt, den Keeper ausgetanzt und eingelocht. Patrick Lorenz nochmal: „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel für uns werden wird und haben durch zu viele Fehler verdient verloren.“ Ähnlich sah das auch Steven Abe: „Wir haben das Spiel noch mal unnötig spannend gemacht, haben aber trotzdem verdient gewonnen.“