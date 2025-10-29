Ganz wichtiger Heimsieg

Walldorf begann furios, Hahnemanns Hereingabe wurde von Heinrich noch abgefälscht und landete auf der Querlatte. Kurz darauf kam Hahnemann im Strafraum an den Ball, doch Kaps im Gästetor fischte den Ball aus dem Winkel. Die Gäste brauchten eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden, waren aber dann gleich gefährlich. Jonik tauchte frei vor Möhring auf, doch Nothnagel grätschte noch dazwischen. Ben Zarschlers Versuch gleich danach ging knapp über die Querlatte. Röhrig brachte dann Jobst mit einem hohen Ball ins Spiel, aber sein Kopfball, übrigens völlig freistehend, auf den langen Pfosten war etwas zu genau angesetzt und ging neben das Tor. Als Lohn auf drei aufeinander folgende Ecken dann das 1:0. Irgendwie fummelte Hahnemann das Leder über die Linie. Gospenrodas Trainer Patrick Lorenz hatte das geahnt: „Wir haben zu viele Standards zugelassen. Obwohl klar war, das das Walldorf für sich nutzen kann.“ Bis zum Pausentee passierte dann aber nicht mehr viel, Walldorf verwaltete den Vorsprung, während sich Gospenroda vergeblich bemühte.

Nach der Pause wollte Walldorf dann eine schnelle Entscheidung. Eine Flanke von Hahnemann über die rechte Seite kommend nahm der eingewechselte Kost volley, aber Torart Kaps war auf dem Posten. Der dann doch überraschende Ausgleich nach einer Stunde. Den wird sich Walldorfs Keeper Möhring ganz sicher ankreuzen, denn nach viel Ballgeschiebe in der Verteidigung wollte er den Ball auf die Außen spielen. Das ahnte Ben Zarschler, fing den Ball ab und netzte zum 1:1 ein. Doch die Walldorfer Antwort ließ nicht lange auf sich warten, Jobst setzte sich unwiderstehlich gegen die Gästeabwehr durch und brachte den heimischen SV erneut in Front. Hahnemann hatte gar die Chance, auf den dritten Walldorfer Treffer, doch Kaps rettete mit einer Fußabwehr. Nach einem Flankenlauf von Möbs und nachfolgender Eingabe rutschten Freund und Feind am Ball vorbei und mit vielen teils fragwürdigen Entscheidungen von Schiri Sander ging es in die Schlussphase. Nach einem klaren Foul von Kaps an Kost verwirkt blieb die Pfeife stumm, es hätte Strafstoß geben müssen. Doch Kost stellte trotzdem auf 3:1, alle Gegenspieler ausgespielt, den Keeper ausgetanzt und eingelocht. Patrick Lorenz nochmal: „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel für uns werden wird und haben durch zu viele Fehler verdient verloren.“ Ähnlich sah das auch Steven Abe: „Wir haben das Spiel noch mal unnötig spannend gemacht, haben aber trotzdem verdient gewonnen.“