"Ganz wichtige Punkte": LSK feiert Heimsieg im Aufsteigerduell

Antwort geliefert! Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat nach der 0:5-Packung in der Vorwoche beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder die passende Antwort gegeben. Mit der Leistung war Cheftrainer Tarek Gibbah aber nicht unbedingt einverstanden.

Nach der vermeidbaren Roten Karte in der Vorwoche musste der LSK auf Top-Torjäger Malte Meyer verzichten. Dennoch gelang es den Lüneburgern, immer wieder für Torgefahr zu sorgen. Denn Stellvertreter Jona Prigge prüfte den Gäste-Torhüter, der das Leder klatschen ließ und Leon Perera raubte zum umjubelten Führungstor ab (18.). Noch vor der Pause legten die Salzstädter nach, als Bo Weishaupt ein Solo mit dem zweiten Treffer abschloss (44.).

Nach dem Seitenwechsel kam Holthausen zu mehr Spielanteilen und fand einen besseren Zugang zur gegnerischen Gefahrenzone. Schließlich gelang es dem LSK, das Spiel spät zu entscheiden, als Tjark Dörr vollstreckte und Nino Krasnenko ein Eigentor unterlief (90.). Am kommenden Samstag (8.11.) sind die Lüneburger beim SV Wilhelmshaven gefordert.

LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah: "Mit der Leistung sind wir nicht ganz zufrieden, weil wir teilweise und gerade nach dem 1:0 zu passiv gespielt haben. In der einen oder anderen Situation hat es der Gegner nicht konsequent zu Ende ausgespielt - dann wäre ein Tor möglich gewesen und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Wir haben ihre Einladungen vor der Halbzeit auf eine frühe Entscheidung nicht genutzt und hatten nach der Pause auch das Spielglück auf unserer Seite. Für uns sind es ganz wichtige Punkte, nachdem hinter uns auch fast alle Teams Punkte liegen gelassen haben."