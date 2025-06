Ganz wichtig für Ansbach: Zentrale Achse um Kapitän Dietrich bleibt

Die Kickers der SpVgg Ansbach befinden sich in der wohlverdienten Sommerpause. Bevor es für die meisten Spieler wohl in den Urlaub ging, wurden bei den Mittelfranken noch einige Personalien geklärt. Die 09er können freudig verkünden. Kapitän Tobias Dietrich, Björn Angermeier und Jonas Sauerstein haben ihre Verträge um zwei Jahre verlängert haben. Zudem bleibt auch Keeper Heiko Schiefer dem Regionalligisten erhalten.

Der Sportliche Leiter der Ansbacher, Christopher Hasselmeier, erklärt ausführlich die Bedeutung der Vertragsverlängerungen für das Mannschaftskonstrukt: "Nach dem schmerzlichen Abgang von Chris Kestel im Winter, ist es für uns natürlich enorm wichtig, dass wir unsere zentrale Achse weit über den Sommer hinaus erhalten. Angefangen mit unserem Kapitän Tobias Dietrich: Tobi ist seit Jahren ein Anführer und geht auf und neben dem Platz voran und ist eine absolute Identifikationsfigur für unser Team. Auch Jonas Sauerstein ist sehr lange dabei und zu einer Führungsfigur geworden. Er ist ein sehr loyaler Spieler, den wir über die Maße schätzen. Björn Angermeier steht perfekt für den Ansbacher Weg. In der Jugend bei uns ausgebildet, ein paar Jahre Erfahrung im unterklassigeren Herrenfußball gesammelt und sein Riesenpotential dort weiterentwickelt, ruft er dies jetzt bei uns ab. Wir sind mit seiner Entwicklung äußerst zufrieden und freuen uns riesig darüber. Gerade auch in Verbindung mit unserem Partnerverein FV Fortuna Neuses, bei dem Björn zuletzt gespielt hat, dass das so gut geklappt hat und er sich zum Stammspieler gekämpft hat."