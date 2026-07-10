Ganz viele brisante Duelle zum Auftakt

Bereits die 1. Runde im FVRZ-Cup verspricht Spannung pur. Das sind die Paarungen.

5. Liga gegen 4. Liga Augwil (5.) - Winterthur United 1 (4.) Blau-Weiss Erlenbach (5.) - Schwerzenbach 1 (4.) Boca Zürich (5.) - Amedspor Zürich (4.) Dardanët Schaffhausen (5.) - Cholfirst United (4.) Glattal Dübendorf (5.) - Dielsdorf (4.) Racing Rämibühl (5.) - Hellas (4.) Turbenthal (5.) - Fehraltorf (4.)

3. Liga gegen 3. Liga Albania - Racing Club Altstetten - Schlieren Buttikon - Affoltern a/A Küsnacht - Maur Phönix Seen - Ellikon Marthalen Reggina Svizzera - Rüti Volketswil - Wetzikon Zollikon - BC Albisrieden

4. Liga gegen 4. Liga Brasil Suisse - Centro Lusitano Zurich Croatia - Wipkingen Egg - Kempttal Fällanden - Oetwil am See Rafzerfeld - Büsingen Tössfeld - Stammheim

4. Liga gegen 2. Liga Bäretswil (4.) - Gossau (2.) Bauma (4.) - Greifensee (2.) Benfica Clube de Zurique (4.) - Srbija (2.)

4. Liga gegen 2. Liga

Buchs-Dällikon (4.) - Dübendorf (2.)

Feusisberg-Schindellegi (4.) - Adliswil (2.)

Inter Club Zurigo (4.) - Wollishofen (2.)

Langnau a/A (4.) - Einsiedeln (2.)

Oberglatt (4.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.)

Oberrieden (4.) - Urdorf (2.)

Wallisellen (4.) - Bülach (2.)

Weisslingen (4.) - Wald (2.)

4. Liga gegen 3. Liga

Effretikon (4.) - Räterschen (3.)

Hausen a/A (4.) - Wollerau (3.)

Meilen (4.) - Hinwil (3.)

Mönchaltorf (4.) - Männedorf (3.)

Neuhausen 90 (4.) - Beringen (3.)

Neumünster (4.) - Witikon (3.)

Ramsen (4.) - Sporting Club Schaffhausen (3.)

Stein am Rhein (4.) - Diessenhofen (3.)

United Zürich (4.) - Seebach (3.)

3. Liga gegen 2. Liga

Glattfelden (3.) - Bassersdorf (2.)

Kilchberg-Rüschlikon (3.) - Siebnen (2.)

Kloten (3.) - Niederweningen (2.)

Neftenbach (3.) - Embrach (2.)

Oerlikon/Polizei (3.) - Glattbrugg (2.)

Republika Srpska (3.) - Unterstrass (2.)

Richterswil (3.) - Wädenswil (2.)

Russikon (3.) - Pfäffikon (2.)

Schwamendingen (3.) - Blue Stars (2.)

Uitikon (3.) - Horgen (2.)

Elgg (3.) - Oberwinterthur (2.)

Töss (3.) - Veltheim (2.)

5. LIga gegen 3. LIga

Hard Zürich (5.) - Industrie Turicum (3.)

Sportclub Hedingen (5.) - Engstringen (3.)

Hegi Winterthur (5.) - Wülflingen (3.)

Knonau-Mettmenstetten (5.) - Birmensdorf (3.)

Virtus Badolato (5.) - Zürich-Affoltern (3.)

5. Liga gegen 2. Liga

Oberland United (5.) - Herrliberg (2.)

Turkuaz Zürich (5.) - Wiedikon (2.)



Teams mit Freilos: Regensdorf (2.), Wiesendangen (2.), Rümlang (3.), G.S.I. Rümlang 1964 (3.)

Austragungsdatum: 16. August