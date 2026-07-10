Ganz viele brisante Duelle zum Auftakt

Bereits die 1. Runde im FVRZ-Cup verspricht Spannung pur. Das sind die Paarungen.
3. Liga gegen 3. Liga
Albania - Racing Club
Altstetten - Schlieren
Buttikon - Affoltern a/A
Küsnacht - Maur
Phönix Seen - Ellikon Marthalen
Reggina Svizzera - Rüti
Volketswil - Wetzikon
Zollikon - BC Albisrieden
5. Liga gegen 4. Liga
Augwil (5.) - Winterthur United 1 (4.)
Blau-Weiss Erlenbach (5.) - Schwerzenbach 1 (4.)
Boca Zürich (5.) - Amedspor Zürich (4.)
Dardanët Schaffhausen (5.) - Cholfirst United (4.)
Glattal Dübendorf (5.) - Dielsdorf (4.)
Racing Rämibühl (5.) - Hellas (4.)
Turbenthal (5.) - Fehraltorf (4.)
4. Liga gegen 2. Liga
Bäretswil (4.) - Gossau (2.)
Bauma (4.) - Greifensee (2.)
Benfica Clube de Zurique (4.) - Srbija (2.)
4. Liga gegen 4. Liga
Brasil Suisse - Centro Lusitano Zurich
Croatia - Wipkingen
Egg - Kempttal
Fällanden - Oetwil am See
Rafzerfeld - Büsingen
Tössfeld - Stammheim
4. Liga gegen 2. Liga
Buchs-Dällikon (4.) - Dübendorf (2.)
Feusisberg-Schindellegi (4.) - Adliswil (2.)
Inter Club Zurigo (4.) - Wollishofen (2.)
Langnau a/A (4.) - Einsiedeln (2.)
Oberglatt (4.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.)
Oberrieden (4.) - Urdorf (2.)
Wallisellen (4.) - Bülach (2.)
Weisslingen (4.) - Wald (2.)
4. Liga gegen 3. Liga
Effretikon (4.) - Räterschen (3.)
Hausen a/A (4.) - Wollerau (3.)
Meilen (4.) - Hinwil (3.)
Mönchaltorf (4.) - Männedorf (3.)
Neuhausen 90 (4.) - Beringen (3.)
Neumünster (4.) - Witikon (3.)
Ramsen (4.) - Sporting Club Schaffhausen (3.)
Stein am Rhein (4.) - Diessenhofen (3.)
United Zürich (4.) - Seebach (3.)
3. Liga gegen 2. Liga
Glattfelden (3.) - Bassersdorf (2.)
Kilchberg-Rüschlikon (3.) - Siebnen (2.)
Kloten (3.) - Niederweningen (2.)
Neftenbach (3.) - Embrach (2.)
Oerlikon/Polizei (3.) - Glattbrugg (2.)
Republika Srpska (3.) - Unterstrass (2.)
Richterswil (3.) - Wädenswil (2.)
Russikon (3.) - Pfäffikon (2.)
Schwamendingen (3.) - Blue Stars (2.)
Uitikon (3.) - Horgen (2.)
Elgg (3.) - Oberwinterthur (2.)
Töss (3.) - Veltheim (2.)
5. LIga gegen 3. LIga
Hard Zürich (5.) - Industrie Turicum (3.)
Sportclub Hedingen (5.) - Engstringen (3.)
Hegi Winterthur (5.) - Wülflingen (3.)
Knonau-Mettmenstetten (5.) - Birmensdorf (3.)
Virtus Badolato (5.) - Zürich-Affoltern (3.)
5. Liga gegen 2. Liga
Oberland United (5.) - Herrliberg (2.)
Turkuaz Zürich (5.) - Wiedikon (2.)
Teams mit Freilos: Regensdorf (2.), Wiesendangen (2.), Rümlang (3.), G.S.I. Rümlang 1964 (3.)
Austragungsdatum: 16. August
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