Ganz viel Fußball Anpfiff ins Leben +++ Spielfest mit über 300 fußballbegeisterten Mädchen und Jungs

Kaum Pausen und viel spielen. Das bot das Spielfest von Anpfiff ins Leben in Walldorf. Am vergangenen Sonntag begrüßte der heimische FC-Astoria Walldorf die anderen Anpfiff-Partnervereine bei traumhaftem Frühsommerwetter auf seiner Anlage. Auf allen drei Kunstrasenplätzen gab es in Summe zwölf Spielfelder, auf denen es ordentlich, aber stets fair zur Sache ging.