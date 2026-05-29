Ganz sicher ist bislang nur Effeld aufgestiegen Zwei Spieltage vor Schluss werden im Kreisunterhaus noch drei der vier Aufsteiger gesucht. Besonders spannend ist es in der Staffel 1. Vieles hängt vom SC 09 Erkelenz und dem A-Liga-Vizemeister ab. von Mario Emonds · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Adler Effeld steigt in die Kreisliga A auf – Foto: Eric Hermanns

Die Aufstiegs-Sektkorken konnten im Kreisunterhaus bislang nur beim SV Adler Effeld knallen: Der Verein von der niederländischen Grenze feierte in der Staffel 1 vorzeitig die Meisterschaft, kehrt im Sommer nach 14 Jahren in unteren Ligen dann also in die Kreisliga A zurück.

Überschaubar geht es an der Spitze in der Staffel 2 zu. Da führt Eintracht Kempen mit Trainerfuchs Kurt „Kuddel“ Rademacher und dem Ex-Beecker Simon Küppers als Spieler die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf das junge Team des 1. FC Heinsberg-Lieck an. Concordia Haaren auf Platz drei liegt sieben Punkte zurück, kann in das Aufstiegsrennen also nicht mehr eingreifen. Kommenden Sonntag treffen Kempen und Lieck im Topspiel aufeinander. Das könnte noch eine große Bedeutung bekommen – nämlich dann, wenn am Ende nur der Meister direkt aufsteigt, während die beiden Vizemeister in einem Relegationsspiel den lediglich dritten Aufsteiger ermitteln. Viel hängt vom SC 09 Erkelenz ab Das hängt konkret vom restlichen Abschneiden des SC 09 Erkelenz in der Bezirksliga sowie vom Punktequotienten des Heinsberger A-Liga-Vizemeisters ab. Eines vorweg: Die Zeichen stehen sehr gut, dass das Topspiel nicht über den Aufstieg entscheiden wird, sondern sowohl Kempen als auch Lieck direkt aufsteigen.

Denn den jüngsten 4:0-Sieg des SC 09 Erkelenz im Sechs-Punkte-Spiel gegen die SG Stolberg werden alle B-Liga-Aufstiegsaspiranten mit größtem Wohlwollen registriert haben. Die 09er haben auf Stolberg, das nun auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, dank des Siegs satte fünf Punkte und das bedeutend bessere Torverhältnis Vorsprung – noch ein Remis aus zwei Spielen und die Erkelenzer sind definitiv gerettet. Auch bei Voraussetzung Nummer zwei sieht es sehr gut aus. Da die Noch-Landesligisten 1. FC Düren II (der spielt bereits nicht mehr mit und wird dies auch in der nächsten Saison nicht tun) und Viktoria Glesch/Paffendorf schon erklärt haben, in der nächsten Saison ihr Startrecht in der Bezirksliga nicht wahrzunehmen, steigen statt vier sogar sechs Vizemeister aus den neun A-Ligen nach der Quotientenregel auf. Der SC Selfkant, Zweiter der Heinsberger A-Liga, steht in diesem Ranking mit aktuell genau 2,25 Punkten auf Rang fünf – mit recht großem Vorsprung auf Platz sieben. Selbst wenn der SC noch vom großen Rivalen Union Würm-Lindern überholt werden sollte und dieser dann also seinerseits Vizemeister wird, dürfte das für ihn zum Sprung in die Bezirksliga reichen.