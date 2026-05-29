Ganz sicher ist bislang nur Effeld aufgestiegen

Die Aufstiegs-Sektkorken konnten im Kreisunterhaus bislang nur beim SV Adler Effeld knallen: Der Verein von der niederländischen Grenze feierte in der Staffel 1 vorzeitig die Meisterschaft, kehrt im Sommer nach 14 Jahren in unteren Ligen dann also in die Kreisliga A zurück.
Überschaubar geht es an der Spitze in der Staffel 2 zu. Da führt Eintracht Kempen mit Trainerfuchs Kurt „Kuddel“ Rademacher und dem Ex-Beecker Simon Küppers als Spieler die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf das junge Team des 1. FC Heinsberg-Lieck an. Concordia Haaren auf Platz drei liegt sieben Punkte zurück, kann in das Aufstiegsrennen also nicht mehr eingreifen. Kommenden Sonntag treffen Kempen und Lieck im Topspiel aufeinander. Das könnte noch eine große Bedeutung bekommen – nämlich dann, wenn am Ende nur der Meister direkt aufsteigt, während die beiden Vizemeister in einem Relegationsspiel den lediglich dritten Aufsteiger ermitteln.
Das hängt konkret vom restlichen Abschneiden des SC 09 Erkelenz in der Bezirksliga sowie vom Punktequotienten des Heinsberger A-Liga-Vizemeisters ab. Eines vorweg: Die Zeichen stehen sehr gut, dass das Topspiel nicht über den Aufstieg entscheiden wird, sondern sowohl Kempen als auch Lieck direkt aufsteigen.
Denn den jüngsten 4:0-Sieg des SC 09 Erkelenz im Sechs-Punkte-Spiel gegen die SG Stolberg werden alle B-Liga-Aufstiegsaspiranten mit größtem Wohlwollen registriert haben. Die 09er haben auf Stolberg, das nun auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, dank des Siegs satte fünf Punkte und das bedeutend bessere Torverhältnis Vorsprung – noch ein Remis aus zwei Spielen und die Erkelenzer sind definitiv gerettet.
Auch bei Voraussetzung Nummer zwei sieht es sehr gut aus. Da die Noch-Landesligisten 1. FC Düren II (der spielt bereits nicht mehr mit und wird dies auch in der nächsten Saison nicht tun) und Viktoria Glesch/Paffendorf schon erklärt haben, in der nächsten Saison ihr Startrecht in der Bezirksliga nicht wahrzunehmen, steigen statt vier sogar sechs Vizemeister aus den neun A-Ligen nach der Quotientenregel auf. Der SC Selfkant, Zweiter der Heinsberger A-Liga, steht in diesem Ranking mit aktuell genau 2,25 Punkten auf Rang fünf – mit recht großem Vorsprung auf Platz sieben. Selbst wenn der SC noch vom großen Rivalen Union Würm-Lindern überholt werden sollte und dieser dann also seinerseits Vizemeister wird, dürfte das für ihn zum Sprung in die Bezirksliga reichen.
Auf Platz zwei in der B-Liga, Staffel 1, machen sich dagegen noch drei Vereine Hoffnungen. Die mit Abstand besten Karten hat der SV Klinkum – der hat drei Zähler mehr als Lokalrivale SC Wegberg sowie Viktoria Kleingladbach. Und was noch für Klinkum spricht: Wegberg und Kleingladbach treffen am Sonntag im Verfolgerduell aufeinander, nehmen sich also gegenseitig die Punkte weg. Über ein Remis wäre Klinkum da mit Sicherheit nicht traurig.
Der Optimalfall, dass sogar einer der beiden Drittplatzierten durch ein Relegationsspiel noch aufsteigt, hatte sich schon vor Wochen mit dem da bereits feststehenden Bezirksliga-Abstieg des SV Niersquelle Kuckum erledigt. Umgekehrt stehen bereits drei Aufsteiger des Erkelenzer Lands aus den C-Ligen fest. Nach zehn Jahren kehrt der VfR Granterath unter Trainer Matthias Dohmen ins Kreisunterhaus zurück. Borussia Hückelhoven korrigierte den Abstieg aus dem Vorjahr umgehend, und auch Germania Rurich II ist nun B-Ligist.