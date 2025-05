„Ganz schwere Kost“: SG Hungerbach kassiert Heimpleite gegen Lenggrieser SC

Die körperliche Spielweise der Gäste war im Vorfeld klar angesprochen. Doch war sie letztlich nicht maßgeblich, weil die SG-Kicker von Haus aus viel zu weit von ihren Gegenspielern entfernt agierten, um irgendetwas in der Art eines Zweikampfes bestreiten zu können. Abstieg hin, fehlende Spieler her: Der 0:4-Rückstand nach gut 20 Minuten zeichnete ein düsteres Bild der Selbstaufgabe. Max Franke nach einem Zuspiel von Matthias Gerg mit einem Schuss in die lange Torecke (1:0), Gerg selbst nach Kombinationsspiel durch die Mitte (2:0), dann wieder Franke mit einer Schablone des Führungstors (3:0), und Michael Schnaderbeck mit einem Schuss vom Sechzehner nach flinker Drehung (4:0). „Viel zu einfach die Tore in diesen kur㈠zen Abständen“, monierte Schöttl. „Jede Halbchance hat praktisch eingeschlagen.“

Laufduelle zu verlieren, bringt allenfalls den Stempel des Spätstarters ein, gereicht aber nicht zur Bekämpfung eines galligen Widersachers. „Ganz schwere Kost“, bilanzierte der SG-Coach sichtlich angefasst. Ihm war klar, dass nach bestätigter Rückkehr in die Kreisklasse kein einfacher Saisonepilog zu erwarten ist. Ein wenig mehr Engagement hätte sich der Trainer gleichwohl schon erhofft. Zuvorderst von den verbliebenen Leistungsträgern. Diese Erwartungen erfüllten im Wesentlichen aber nur zwei Youngster. Stefan Lancaric und Julian Bierling stellte Schöttl ein gutes Zeugnis aus. Für die gesamte Mannschaft galt indes das Urteil „in allen Belangen unterlegen“.