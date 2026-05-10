"Ganz schlecht erste Halbzeit" bringt Schüttorf um Punkte in Papenburg

Der SC Blau-Weiß Papenburg hat sich im Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 mit 4:2 durchgesetzt und legte dabei früh den Grundstein für den Erfolg. Die Blau-Weißen verkürzten den Abstand auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte.
Bereits nach fünf Minuten brachte Ole Eucken die Gastgeber in Führung, ehe Niklas Papen nur wenig später auf 2:0 erhöhte (12.). Schüttorf fand in der Anfangsphase überhaupt nicht ins Spiel, was auch Co-Trainer Dennis Große Vennekate deutlich ansprach: „Das war heute eine ganz schlechte erste Halbzeit, in der Papenburg uns in allem Belangen besser war.“
Papenburg blieb auch danach die klar bessere Mannschaft und baute die Führung durch Ole Marx in der 33. Minute weiter aus. Mit dem deutlichen Rückstand ging es schließlich in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Schüttorf zunächst eine Reaktion. „Wir kommen aus der Halbzeit recht gut raus, trotz des Rückstandes“, erklärte Große Vennekate. Doch mitten in diese Phase hinein fiel das 4:0 durch Eric Bruns in der 63. Minute. Für den Co-Trainer kam der Treffer „ein bisschen aus dem Nichts“.
Trotzdem steckte Schüttorf nicht auf. Helge Pollmann verkürzte in der 71. Minute auf 4:1, ehe Luca Waldhof in der Schlussminute noch den zweiten Treffer für die Gäste nachlegte.
Große Vennekate sah nach dem Spiel zwar eine Leistungssteigerung nach der Pause, machte aber deutlich, dass die Niederlage verdient war: „Wir spielen eine bessere zweite Halbzeit, aber verlieren das Spiel absolut verdient, aufgrund einer ganz schlechten ersten Halbzeit. Die beiden Tore kamen dann zu spät, um dann noch irgendwie Punkte zu holen.“
Papenburg gewann nun fünf der vergangenen sechs Partien gegen Schüttorf und wahrt die kleine Chance auf den Titel. Schüttorf rutschte auf Rang acht ab.