"Ganz schlecht erste Halbzeit" bringt Schüttorf um Punkte in Papenburg Platz sieben verloren von NK · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Der SC Blau-Weiß Papenburg hat sich im Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 mit 4:2 durchgesetzt und legte dabei früh den Grundstein für den Erfolg. Die Blau-Weißen verkürzten den Abstand auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte.

Bereits nach fünf Minuten brachte Ole Eucken die Gastgeber in Führung, ehe Niklas Papen nur wenig später auf 2:0 erhöhte (12.). Schüttorf fand in der Anfangsphase überhaupt nicht ins Spiel, was auch Co-Trainer Dennis Große Vennekate deutlich ansprach: „Das war heute eine ganz schlechte erste Halbzeit, in der Papenburg uns in allem Belangen besser war.“

Papenburg blieb auch danach die klar bessere Mannschaft und baute die Führung durch Ole Marx in der 33. Minute weiter aus. Mit dem deutlichen Rückstand ging es schließlich in die Pause. Gäste-Treffer kommen zu spät Nach dem Seitenwechsel zeigte Schüttorf zunächst eine Reaktion. „Wir kommen aus der Halbzeit recht gut raus, trotz des Rückstandes“, erklärte Große Vennekate. Doch mitten in diese Phase hinein fiel das 4:0 durch Eric Bruns in der 63. Minute. Für den Co-Trainer kam der Treffer „ein bisschen aus dem Nichts“.