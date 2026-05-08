Ganz Reusrath freut sich auf Freitag

Nachdem der SC Reusrath dank eines 3:1-Erfolges im Spiel bei Verfolger FSV Vohwinkel die Spitzenposition in der Bezirksliga just am vergangenen Spieltag erst verteidigen konnte, steht nun das nächste Schlüsselduell um die Tabellenführung im Meisterschaftskampf auf dem Spielplan. Die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen empfängt am Freitag (19.45 Uhr, Sportpark Reusrath) mit dem SV Solingen abermals einen direkten Konkurrenten, den laut des Reusrather Übungsleiters schwierigsten Gegner der ganzen Saison und seinen persönlichen Aufstiegsfavoriten. Im Hinspiel jedenfalls sei der SCR demnach mit einer Punkteteilung nach einem torlosen Aufeinandertreffen noch sehr gut bedient gewesen, blieb gleichzeitig jedoch auch als einziges Team im Clinch mit den Solingern ohne Gegentor. Schobhofen betont daher nicht nur deshalb: „Wir sollten und werden uns nicht kleiner machen als wir sind.“
Aktuell trennen die beiden Mannschaften zwei Punkte, und beide besitzen die fußballerischen Qualitäten, eine Partie mitunter durch eine Einzelaktion zu entscheiden. Dementsprechend offen sieht Schobhofen den Ausgang der Begegnung zur Eröffnung des 31. Spieltages. Sicher ist nur die Bedeutung für Klub und Dorf. „Ich habe das Gefühl, es gibt gerade wenig andere Themen“, erzählt der Coach, der in den Tagen vor dem Match bereits beim Einkaufen mehrfach auf die Begegnung angesprochen wurde.
Daher rechnet der Verein damit, dass eine Menge Zuschauer für einen würdigen Rahmen und die nötige Heimspielatmosphäre sorgen werden. „Das sollte eigentlich nur beflügeln – etwas Besseres kann einem Bezirksligaspieler nicht passieren“, betont Schobhofen und versichert, dass die Kulisse seine Auswahl nicht hemmen wird. „Ich merke extreme Vorfreude bei den Jungs“, bekräftigt er.
Diese Unterstützung – auch über schwierige Phasen im Spiel hinweg – wird für Reusrath womöglich ein entscheidender Faktor. Insbesondere gegen die starke Offensive der Solinger, die im Kollektiv in dieser Spielzeit mit bisher 108 Treffern den Bestwert in der Liga innehat. Auffällig ist dabei, dass dennoch keiner der Angreifer unter den besten Torschützen rangiert. Vielmehr teilen sich Max Zäh (19 Tore) , Alexander Hotea-Mironescu (14), Akin Müjde (13) sowie David Kuyu und Marvin Stahlhaus (je zwölf) die Treffer.
Zur Wahrheit des ersten Duells der beiden Teams gehört aber auch, dass der SCR laut Schobhofen „chancenlos“ war und das Spiel im Normalfall hätte verlieren müssen. Ein glänzend aufgelegter Tim Hechler im Tor hielt damals jedoch auch die eigentlich unhaltbaren Abschlüsse der Hausherren und seinen Kasten sauber. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, bekennt Schobhofen. Gleichwohl komme es nicht nur auf Hechler an. Freilich stünden er, die Viererkette und die Doppelsechs zuweilen im Fokus, das Verteidigen beginne aber bereits bei den Stürmern.
Die mannschaftliche Geschlossenheit ist ohnehin das, was die Grün-Weißen in der Vergangenheit zumeist stark gemacht hat, und sie zeichnet sie auch in dieser Saison erneut aus. Solingen, so sagt Schobhofen, sei der leichte Favorit, doch sein Ensemble ist über den Lauf der Spielzeit gewachsen. Demnach hat nicht zuletzt der Sieg in Vohwinkel gezeigt, dass Reusrath mithalten kann. Der Trainer ist sich sicher: „Wir können bestehen – wenn wir unseren Plan durchziehen und an die Leistungsgrenze kommen.“ Hinter Flügelspieler Pascal Hinrichs (Knöchel) steht ein Fragezeichen.