Ganz Reusrath freut sich auf Freitag Der SC Reusrath, Spitzenreiter der Bezirksliga 2, hat am Abend seinen engen Verfolger SV Solingen zu Gast – die beste Offensive der Liga. Trainer Marco Schobhofen hofft auf die Fans. von RP / Tobias Brücker · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Auf den SC Reusrath wartet am Freitag ein Topspiel. – Foto: Dennis Kemmerling

Nachdem der SC Reusrath dank eines 3:1-Erfolges im Spiel bei Verfolger FSV Vohwinkel die Spitzenposition in der Bezirksliga just am vergangenen Spieltag erst verteidigen konnte, steht nun das nächste Schlüsselduell um die Tabellenführung im Meisterschaftskampf auf dem Spielplan. Die Mannschaft von Trainer Marco Schobhofen empfängt am Freitag (19.45 Uhr, Sportpark Reusrath) mit dem SV Solingen abermals einen direkten Konkurrenten, den laut des Reusrather Übungsleiters schwierigsten Gegner der ganzen Saison und seinen persönlichen Aufstiegsfavoriten. Im Hinspiel jedenfalls sei der SCR demnach mit einer Punkteteilung nach einem torlosen Aufeinandertreffen noch sehr gut bedient gewesen, blieb gleichzeitig jedoch auch als einziges Team im Clinch mit den Solingern ohne Gegentor. Schobhofen betont daher nicht nur deshalb: „Wir sollten und werden uns nicht kleiner machen als wir sind.“

Aktuell trennen die beiden Mannschaften zwei Punkte, und beide besitzen die fußballerischen Qualitäten, eine Partie mitunter durch eine Einzelaktion zu entscheiden. Dementsprechend offen sieht Schobhofen den Ausgang der Begegnung zur Eröffnung des 31. Spieltages. Sicher ist nur die Bedeutung für Klub und Dorf. „Ich habe das Gefühl, es gibt gerade wenig andere Themen“, erzählt der Coach, der in den Tagen vor dem Match bereits beim Einkaufen mehrfach auf die Begegnung angesprochen wurde. Daher rechnet der Verein damit, dass eine Menge Zuschauer für einen würdigen Rahmen und die nötige Heimspielatmosphäre sorgen werden. „Das sollte eigentlich nur beflügeln – etwas Besseres kann einem Bezirksligaspieler nicht passieren“, betont Schobhofen und versichert, dass die Kulisse seine Auswahl nicht hemmen wird. „Ich merke extreme Vorfreude bei den Jungs“, bekräftigt er.