Ganz Peinlicher Auftritt vom GSV

Erste Halbzeit: Glashütte dominierte den Ball, TuS Holstein verteidigte tief und kompakt. Die Gastgeber hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, wussten damit aber nichts anzufangen. Ideenlos, ohne Tempo, ohne Zug zum Tor – so verpuffte Angriff um Angriff wirkungslos. Die Torschussbilanz von 9:3 sprach zwar für Glashütte, echte Chancen waren jedoch Mangelware. Zur Pause stand es folgerichtig 0:0. Auffällig: Von der Trainerbank der Gastgeber kam kaum ein Impuls. Weder Anweisungen noch Reaktionen – es wirkte alles leblos. Vom Trainer über die Ersatzbank bis hin zur Mannschaft: kein Miteinander, kein Aufbäumen, kein Teamgeist.

Vor gerade einmal 30 Zuschauern erlebte der Glashütter SV einen Nachmittag zum Vergessen. Gegen den TuS Holstein setzte es eine verdiente 1:2-Heimniederlage – und das, obwohl die Gäste das Spiel mit nur neun Mann begannen und erst zur zweiten Halbzeit auf zehn Spieler auffüllen konnten. Glashütte dagegen war über 90 Minuten vollzählig und somit die komplette Partie in Überzahl.

Zweite Halbzeit:

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Glashütte mit Ball, TuS Holstein mit Haltung. In der 55. Minute hätte es Elfmeter für den GSV geben müssen, als Timana Garcia im Strafraum klar gefoult wurde – der Pfiff blieb jedoch aus.

Wie es im Fußball oft ist, rächt sich so etwas: In der 74. Minute tankte sich Ibrahim Yener auf der völlig offenen linken Seite des GSV durch und schob abgeklärt zum 0:1 ein.

Wer auf eine Reaktion der Gastgeber hoffte, wurde enttäuscht. Glashütte wirkte planlos, nervös und völlig von der Rolle. In der 86. Minute sorgte Jaques Leon Harmuth mit einem sehenswerten Distanzschuss für das 0:2 – die Entscheidung.

Kurz vor Schluss bekam der GSV nach einem Foul noch einen Elfmeter zugesprochen, den Ulas in der 89. Minute mit Glück zum 1:2-Endstand verwandelte. Doch das änderte nichts am insgesamt trostlosen Auftritt der Hausherren.

Fazit:

Ein desolater Auftritt des Glashütter SV. 90 Minuten in Überzahl, aber ohne Struktur, ohne Plan und ohne Leidenschaft. Von der Trainerbank kam kaum etwas, auf dem Platz fehlte jegliche Körpersprache. So kann man in dieser Liga kein Spiel gewinnen. Auf den GSV warten nun schwierige Wochen – der Weg zeigt klar nach unten.

Respekt hingegen an TuS Holstein: Mit nur zehn Mann kämpfte, rackerte und verteidigte das Team als echte Einheit – und wurde für seine mannschaftliche Geschlossenheit völlig verdient mit drei Punkten belohnt.