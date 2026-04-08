Ganz nah dran: FCC-Pokalmärchen endet denkbar knapp

FCC-Trainer Florian Kästner, der neben Lisa Gora und Hannah Mesch auch auf Isabella Jaron verzichten musste, ließ seine Mannschaft im gewohnten 4-2-3-1 agieren. Und sie begann couragiert und hatte mit Elena Mühlemann in der achten Spielminute den ersten Abschluss. Der FCC versteckte sich nicht, presste hoch und kam durch Melina Reuter aus der Distanz zur nächsten Möglichkeit (12.). Zur Mitte der ersten Halbzeit hatte Jena dann das nötige Quentchen Glück, als der VfL beim Kopfballtor von Jannina Minge nach einem Freistoß in der 24. Minute knapp im Abseits stand. Fünf Minuten später war es Svenja Huth, die sich auf der rechten Seite durchsetzte und in den Jenaer Strafraumf flankte, wo Lineth Beerensteyn am zweiten Pfosten mit dem Kopf zur Stelle war - doch Jasmin Janning im Jenaer Kasten bildete die Endstation. Der VfL nahm mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand. Vivien Endemann hatte den nächsten Abschluss für Wolfsburg (32.). Doch es blieb beim 0:0. In der 33. Minute war es auf Jenaer Seite Olivia Alcaide, die aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, doch dabei Stina Johannes im VfL-Tor vor keine größere Herausforderung stellte. Der FCC hielt weiter dagegen und stemmte sich mit viel Laufarbeit und hoher Bereitschaft den Favoritinnen aus der Autostadt entgegen. Zwar hatten die Wolfsburgerinnen nach der Anfangsviertelstunde, die Jena gehörte, mehr vom Spiel, doch es fehlte insgeamt an kreativen Ideen, um den FCC ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So ging es torlos - und damit einem ersten Jenaer Teilerfolg - in die Halbzeitpause.

Aus dieser kamen beide Teams personell unverändert. Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da wurde Beerensteyn mit einem schönen Ball in die Tiefe wunderbar eingesetzt, doch ihr Abschluss aus aussichtsreicher Position verpuffte und war für FCC-Keeperin Janning kein Problem. Jena stand wie auch schon im ersten Durchgang weiter kompakt und hielt die Partie gegen die Wölfinnen, die noch am Donnerstag in Lyon in der Championsleague spielten (und dort ausschieden), weiter offen. Wolfsburg hatte zwar offensive Ansätze, kam aber nicht über diese hinaus. Auch nach einer Stunde Spielzeit war die Partie noch torlos, so dass sicher einige der 2.114 Zuschauerinnen und Zuschauer in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld begannen, eine Überraschung zu wittern. Und sie wurden in der 67. Minute um ein Haar durch Melanie Reuter bestätigt, die es nach einem Zuspiel von Elena Mühlemann aus der Distanz versuchte und Wolfsburgs Schlussfrau Johannes zur Parade zwang. In der 70. Spielminute hatte dann aber wieder Wolfsburgs Beerensteyn eine gute Möglichkeit, doch sie timete die auf sie mustergültig geschlagene Flanke von der rechten Seite falsch und traf den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig. Byelde versuchte sich in der 82. Minute, doch wurde ihr Schuss aufs Jenaer Tor noch rechtzeitig geblockt. Wolfsburg wollte eine Verlängerung verhindern und erhöhte in den Schlussminuten zwar nochmals den Druck und wurde sichtbar ungeduldiger, ohne jedoch dabei gefährlicher zu werden. In der 82. Minute kam Fiona Gaißer nach überstandenem Kreuzbandriss wieder zurück aufs Feld. Wolfsburg versuchte, noch vor Ende der regulären Spielzeit den lucky punch zu setzen, doch der FCC blieb wach und verteidigte mit Jasmin Janning auch die letzte gute Wolfsburger Kopfballmöglichkeit durch Bergsvand bravourös, so dass es beim 0:0 blieb und somit in die Verlängerung ging - ein Achtungserfolg der Jenaer Mannschaft, die sich diesen mit einem engagierten Spiel auch verdient hatte. Für die Wolfsburgerinnen ging es somit in die zweite Verlängerung binnen dreier Tage.

Und dennoch schienen die Wolfsburgerinnen gegen viel gelaufene Jenaerinnen noch etwas mehr im Tank zu haben. Der VfL war in der Verlängerung das aktivere Team, kam auch in Abschlusspositionen, doch ließen es dort die Wölfinnen an der nötigen Präzision fehlen - zum Glück für den FCC, der in der ersten Halbzeit der Nachspielzeit kaum für Entlastung sorgen konnte. Aber es genügte, sich auf die Defensive zu konzentrieren, um die erste der beiden Halbzeiten in der Verlängerung schadlos zu überstehen. Und auch im zweiten Durchgang der Verlängerung tat sich der VfL schwer, kreative Lösungen zu finden, um den FCC ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Und wenn mal etwas durchkam, war Janning auf dem Posten. Der FCC blieb seiner Linie treu und konzentrierte sich darauf, die Null zu verteidigen, um dann seine Chance im Elfmeterschießen zu suchen. Und wenn es mal einen Impuls nach vorn gab, dann nach Standards so wie in der 115. Spielminute, als nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld Felicia Sträßer mit dem Kopf zur Stelle war, allerdings den Ball nicht richtig drücken und aufs Tor bringen konnte. In der 120. Spielminute gab es nochmals einen Eckball für die Gäste. Doch auch dieser brachte keine Gefahr fürs Jenaer Tor. So blieb es auch nach 120 Minuten beim 0:0 und es ging tatsächlich ins Elfmeterschießen! Nicht weniger als eine Sensation, der mit dem Einzug ins Pokalfinale in Köln die noch größere hätte folgen können.