Sage und schreibe neunmal (!) konnten sich die Regensburger Fortunen am vergangenen Samstag zum Torjubel treffen. – Foto: Florian Würthele

»Ganz komisches« 9:2-Spektakel - oder: »Kein Kommentar« Fortuna Regensburg vs. TSV Neudrossenfeld - ein typischer Sommerkick mit bitterbösem Ausgang für die oberfränkischen Gäste.

Ja, freilich, es ging nur noch um die Goldene Ananas. Logisch, dass da Daniel Stöcker nach einer langen, kräftezehrenden und letztlich erfolgreichen Saison grundsätzlich etwas Nachsicht walten lässt. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Und die 2:9-Auswärtsschlappe bei Fortuna Regensburg am vergangenen Wochenende, die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte des TSV Neudrossenfeld, gehört wahrlich in diese Kategorie. Bevor der Sportliche Leiter nach dieser schallenden Ohrfeige die falschen Worte wählt, äußert er sich lieber gar nicht dazu. "Kein Kommentar", macht der ansonsten für Klartext bekannte Funktionär deutlich.

Die Saison 2024/2025 befindet sich in den letzten Zügen. Auf den Plätzen, auf denen es noch um etwas geht, brennt es. Ansonsten ist eher Auslaufen angesagt, es werden Geschenke verteilt, Gefühle spielen eine große Rolle. Die Spieler, die vielleicht nicht so oft zum Einsatz gekommen sind, bekommen Minuten. Es stehen Abschiede auf dem Programm. All diese zu dieser Jahreszeit üblichen Erscheinungen sind der Grund für sog. Sommerkicks. Spiele, die - überspitzt formuliert – nur Statistiker interessieren und deshalb nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Fortuna Regensburg gegen TSV Neudrossenfeld war ein typischer Sommerkick. Beide Teams können auf eine gelungene Runde zurückblicken. Es ging höchsten noch um eine bessere Platzierung. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein! Denn das 2:9 liegt dann doch sehr schwer im Drusserfelder Magen. Unmittelbar nach der Klatsche wurde Trainer Andreas Baumer gegenüber FuPa deutlich: "Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Für mich war das bodenlos. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

Eine gehörige Portion Ungläubigkeit schwingt mit – auf beiden Seiten. Bei den einen, den Gästen aus Oberfranken, in negativer Hinsicht. Die anderen, die Hausherren, können ihr Glück kaum glauben. Wenig verwunderlich also, dass Lucas Altenstrasser, Co-Spielertrainer von Fortuna Regensburg, von einem "ganz komischen Spiel" spricht: "Unsere Marschrichtung war klar: Wir wollten im letzten Heimspiel mit anschließendem Grillfest einen schönen Abschied. Und dann ist praktisch jeder Schuss ein Treffer. So etwas habe ich noch nie erlebt."