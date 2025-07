"Ganz klar müssen wir erstmal wieder Fuß fassen in der Landesliga"

Nach dem Aufstieg in die Landesliga Süd arbeitet die SG Großziethen an ihrer Wettbewerbsfähigkeit für die neue Spielklasse. Trainer Marten Gutkäß zieht im FuPa-Teamcheck eine erste Bilanz der Vorbereitung und erklärt, warum der Teamgeist die große Stärke bleibt – und der Klassenerhalt nicht das einzige Ziel ist.

Ein echtes Highlight gab es gleich zum Auftakt der Testspielphase. „Das erste Testspiel war schon gleich ein Highlight-Spiel gegen Delay Sports“, so Gutkäß. Zwar unterlag sein Team mit 1:3, doch die Erkenntnisse waren wertvoll: „Die gezeigten Ansätze waren schon sehr ordentlich.“

Die Grundlagen für eine geordnete und strukturierte Saisonvorbereitung wurden in Großziethen bereits früh gelegt. „Die Vorbereitung auf die Vorbereitung wurde durch Florian Thamm und Marc Ramon Schulz bestmöglich unterstützt“, betont Trainer Marten Gutkäß. Sportlich und personell ist der Start in die neue Spielzeit gelungen: „Wir konnten den Kader zusammenhalten und punktuell verstärken.“

Drei Zugänge mit Potenzial – einige noch im Urlaub

Die Integration der Neuzugänge ist noch nicht vollständig abgeschlossen, da nicht alle Spieler von Beginn an zur Verfügung stehen. „Zu allen Neuzugängen können wir noch nichts sagen, da der eine oder andere noch im Urlaub verweilt“, erklärt der Coach.

Konkreter wird Gutkäß bei drei Neuen, die bereits erste Eindrücke hinterlassen konnten. Martin Wenzeck soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen: „Er wird in der Abwehr mit seiner Erfahrung Stabilität reinbringen, aber auch in eine Führungsrolle reinwachsen müssen, bei dem jungen Team.“

Im Sturm soll Linus Belitz neue Akzente setzen. Der junge Offensivspieler überspringt dabei direkt die Landesklasse. „Er hat gleich im ersten Test gezeigt, dass er sich schnell anpassen kann. Als Stürmer weiß er, wo das Tor steht und wir sind überzeugt, dass er uns auch in dieser Position in der Landesliga mit einigen Toren beglücken wird.“

Auch auf der Torhüterposition wurde reagiert. „Mit Fabian Rupp haben wir ein junges Torwarttalent dazubekommen“, so Gutkäß. Der 18-Jährige zeigt bereits gute Anlagen, soll sich aber Schritt für Schritt entwickeln: „Er bringt schon sehr gute Ansätze mit, aber auch noch das ein oder andere von den erfahrenen Torhütern lernen.“

Kaderplanungen (fast) abgeschlossen

Personell ist die SG Großziethen weitestgehend aufgestellt – dennoch bleibt die Tür offen. „Man kann das nie ausschließen. Denn unverhofft kommt oft“, sagt Gutkäß zur Frage nach möglichen weiteren Transfers. Grundsätzlich zeigt er sich mit der aktuellen Kaderzusammenstellung zufrieden: „Aber soweit sind wir mit dem zusammengestellten Kader sehr zufrieden.“

Weitere Abgänge zeichnen sich hingegen keine ab. „Nein“, lautet die knappe und klare Antwort des Trainers.

Zusammenhalt als wichtigste Stärke

Die größte Stärke der SG Großziethen bleibt der Teamgeist – und das bewusst auch nach dem Aufstieg. „Das wichtigste war, die Aufstiegsmannschaft zusammenzuhalten“, erklärt Gutkäß. Dieser Zusammenhalt sei schon in der letzten Saison die Grundlage für den Erfolg gewesen. „Denn das ist die Stärke in der letzten Saison gewesen.“ Für ihn steht fest: „Der Zusammenhalt und dass es hier nicht den einen Spieler gibt. Die Mannschaft ist der Star.“

Ziel: Anschluss ans obere Drittel

Die Landesliga ist für Gutkäß und sein Team Neuland – aber kein Grund zur Zurückhaltung. Zunächst soll die Mannschaft in der neuen Umgebung ankommen: „Ganz klar müssen wir erstmal wieder Fuß fassen in der Landesliga.“ Die Anforderungen seien klar höher als zuvor: „Das Tempo, die Fitness, die Spielanlage der Gegner ist hier um einiges besser als in der Landesklasse.“ Trotzdem formuliert Gutkäß einen mutigen Anspruch: „Aber unser Anspruch ist es schon, im oberen Drittel zu landen.“

Favoritenrolle klar verteilt

Wenn es um die Meisterschaftsfrage in der Landesliga Süd geht, fällt die Antwort des Trainers deutlich aus. „Ganz klar SV Victoria Seelow“, nennt Gutkäß als Favoriten auf den Titel. Der Vizemeister gilt allgemein als einer der Topanwärter auf den direkten Wiederaufstieg – daran gibt es auch in Großziethen keine Zweifel.

Kapitänsfrage offen

Noch nicht geklärt ist, wer in der neuen Saison das Amt des Kapitäns übernehmen wird. „Steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest“, erklärt Gutkäß. Die Entscheidung dürfte also erst im Laufe der weiteren Vorbereitung fallen.

Eingespieltes Team mit Ehrgeiz

Die SG Großziethen startet als Aufsteiger mit stabilem Kader, jungem Talent und großer Geschlossenheit in die Landesliga Süd. Trainer Marten Gutkäß setzt auf klare Strukturen, punktuelle Verstärkungen und den Geist der Vorsaison. Der Klassenerhalt ist nicht das einzige Ziel – das obere Tabellendrittel soll es werden. Doch der Weg dorthin beginnt mit Teamarbeit und Beharrlichkeit.