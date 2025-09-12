„Ganz harte Nuss“ – Forstinning empfängt starke Waldperlacher

Der VfB Forstinning will nach dem 3:0-Erfolg in Bruckmühl weitere Punkte für das Meisterschaftsrennen sammeln. Jetzt kommt der SV Waldperlach

Forstinning – Eine „ganz harte Nuss“ erwarten Co-Trainer Ismail Sahmurat und Abteilungsleiter Thomas Herndl für den Tabellenführer VfB Forstinning heute Abend ab 19 Uhr im heimischen Sportpark mit dem Gegner SV Waldperlach . Der Kontrahent zeigte sich zuletzt in blendender Form, besiegte Ampfing mit 3:0 sowie Ebersberg mit 4:0.

Die Werkzeuge zum Knacken der SVW-Schale hat der VfB zur Hand. Die Defensive lässt kaum eine Möglichkeit im eigenen Strafraum zu, jede einzelne Chance hat sich die Gegnerschaft schwer zu erkämpfen. Auch der Torhüterwechsel von Michael Heidfeld (Urlaub) zu Endri Kola vollzog sich nahezu geräuschlos, der Neuzugang beendete sein Debüt in Bruckmühl ohne Gegentor.

Und auch in der Offensive besitzt der VfB genügend Mittel zur Durchdringung der Waldperlacher Tor-Ummantelung. Toptorjäger Mike Opara blieb zuletzt zwar ohne eigenen Treffer, zeigte sich aber fleißig im Dienst der Mannschaft. Dafür sprangen andere Sturmakteure in die Torbresche, zudem steht Leo Gabelunke schon weit früher als diagnostiziert wieder zur Verfügung nach seiner Handgelenks-Operation.

Mit einer Schiene am Arm kann der manchmal als Freigeist auftretende Techniker wieder wirbeln. „Wenn wir unser Spiel wie in den letzten Wochen durchziehen, können wir wieder drei Punkte holen. Aber wir müssen wach sein“, fordert Sahmurat. Heute wird auch wieder Cheftrainer Gery Lösch nach seinem Urlaub an der Seitenlinie stehen.

Starker Gegner vor der Brust

Bei Waldperlach wird der ehemalige Forstinninger Antonio Prgomet nach überstandener Verletzung wieder im Kader erwartet und soll zusätzliche Stabilität verleihen. SVW-Abteilungsleiter Martin Modl zeigt sich sehr zufrieden über die derzeitige Entwicklung.

„Das war nicht erwartbar. Wir sind dankbar über die schon erreichten 15 Punkte, die hatten wir letztes Jahr nach der gesamten Vorrunde. Die Mannschaft hat sich gefunden und spielt einen guten Fußball.“ Trainer Tobias Wittmann, im Frühjahr in prekärer Tabellensituation als erfolgreicher Feuerwehrmann installiert, möchte auch „bei der spielstärksten Mannschaft der Liga mutig auftreten und die eigenen Art und Weise beibehalten“.