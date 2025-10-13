„Ganz großes Kino“ – Wendessen ringt Fortuna Lebenstedt nieder

„Das war ganz, ganz harte Arbeit“, sagte Gos nach dem Abpfiff. „Wir haben uns in alles reingeworfen, was wir hatten. Ich bin mega stolz auf die Truppe, das war ganz großes Kino.“

Bereits in der fünften Minute brachte Abed-El-Meneem Fakhreldine die Gäste in Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit. „Ich denke, wir hatten vielleicht die eine oder andere Chance mehr, aber Lebenstedt hatte ein bisschen mehr vom Spiel“, bilanzierte Gos.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zunehmend ein Abnutzungskampf. Wendessen musste früh alle drei möglichen Wechsel vornehmen und verlor kurz darauf einen weiteren Spieler. „Ab der 60., 65. Minute waren wir dann zu zehnt. Wir haben zu zehnt gegen elf gespielt, das war eine absolute Abwehrschlacht“, schilderte Gos.

Während Fortuna Lebenstedt nun fast ausschließlich anrannte, verteidigte Wendessen leidenschaftlich. „Natürlich hatte Lebenstedt viel mehr vom Spiel, es war ein Spiel auf ein Tor. Aber die wirklich zwingenden Chancen hatten sie nicht. Wir haben das mit Mann und Maus, mit Herz und Leidenschaft verteidigt“, lobte der Trainer.

Ein Kuriosum sorgte zudem für Aufsehen: Wendessens Co- und Torwarttrainer Timo Kleber, über 50 Jahre alt, kam in der Schlussphase noch zu einem Kurzeinsatz. „Er stand auf dem Spielberichtsbogen und dachte sich wohl, warum nicht nochmal mitmachen?“, erzählte Gos schmunzelnd. „Er hat sich für die letzten zehn Minuten selbst eingewechselt, vorne im Sturm, und nochmal mitgeackert. Das war ein echtes Highlight.“

Mit dem knappen Auswärtssieg steht Wendessen im oberen Mittelfeld der Tabelle und hält Anschluss an die Spitzengruppe. „Solche Siege fühlen sich einfach anders an“, meinte Gos. „Wenn du bis zur letzten Minute kämpfst, alles reinwirfst und dann den Schlusspfiff hörst – das ist sensationell.“