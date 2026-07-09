Ganz große Zuversicht bei Zuze II

Christoph Münster verfolgt einen ganz klaren Plan. "Wenn es Mitte August losgeht, müssen wir bei 100 Prozent sein", sagt der Trainer des FC Zuzenhausen II. Der Aufsteiger will Vereinsgeschichte schreiben und im dritten Anlauf mit seiner zweiten Mannschaft erstmals den Klassenerhalt schaffen. "Dafür ist es die Fitness die Grundvoraussetzung und dann gilt es gleich in der Anfangsphase der Saison regelmäßig zu punkten", so Münster.
Die bisherigen Landesliga-Gastspiele der Verbandsliga-Reserve endeten jeweils nach einer Saison. 2010 und 2024 ging es direkt wieder zurück in die Sinsheimer Kreisliga. Münster, der in seine sechste Runde als Coach geht, hat nun also zwei Auf- und einen Abstieg mit der Zweiten erlebt. Diese Bilanz soll unbedingt positiv bleiben, denn es sieht aktuell schwer danach aus, dass die Spielzeit 2026/27 seine letzte im Häuselgrund werden wird.
"Das ist richtig, so ist es geplant und mit dem Verein kommuniziert", sagt der 41-Jährige, der dem großen Ziel alles unterordnet, "der Klassenerhalt wäre eine historische und einzigartige Leistung der Vereinsgeschichte, womit ich meine Mission nach dann sechs tollen Jahren sicher als beendet ansehen würde." Im Fußball ist grundsätzlich immer alles möglich, eine Weiterbeschäftigung schließt Münster jedenfalls nicht kategorisch aus und ergänzt schmunzelnd, "unverhofft kommt oft, man muss nur auf Manuel Neuer schauen."
Die große Zuversicht, die der Coach versprüht, ist durchaus gerechtfertigt. Der ohnehin schon in der Kreisliga sehr gut besetzte Kader, ist über die Sommerpause nicht nur zusammengeblieben, sondern wurde gezielt mit jetzt schon drei unumstrittenen Führungsspielern ergänzt. Der Aufstieg gelang mit dreizehn Punkten Vorsprung, vor allem in der Rückrunde fegten die Grün-Weißen regelrecht über ihre Gegner hinweg und feierten eine ebenso souveräne wie verdiente Meisterschaft. Die Krönung folgte im Pokal mit dem Finalsieg gegen den SV Reihen und somit mit dem Double.
Die drei Neuen für die Landesliga sind dabei zeitgleich alte Bekannte. Aus der eigenen Verbandsliga-Elf rücken die Oberliga-erfahrenen Sidney Fellhauer und Marcel Erhard in die Zweite. Jacques Zimmermann kehrt indes vom mittelbadischen Landesligisten FC Olympia Kirrlach nach nur einjähriger Zuze-Abstinenz zurück. Der 28-Jährige hat während der Oberliga-Zeit des FC ebenfalls in der fünfthöchsten Spielklasse seine Fähigkeiten unter Beweis stellen dürfen.
Münster ist mehr als nur angetan von diesem Dreigestirn und verspricht sich einiges von deren Präsenz auf und neben dem Platz. "Das sind drei Säulenspieler unserer Mannschaft und sie werden zweifellos dafür sorgen, dass auch im Training noch mehr die Post abgeht", glaubt der Trainer und räumt ihnen deshalb viele Freiheiten ein, "ich habe ihnen schon gesagt, dass sie es immer sofort ansprechen dürfen, wenn ihnen mal etwas nicht passt und die Jungen vielleicht eine Ansage brauchen."
Dass darüber hinaus alles Akteure der Vorsaison dem Verein die Treue gehalten haben, freut den Trainer besonders. Er sagt: "Das spricht für unser ausgeprägtes Wir-Gefühl. Jeder hat sich entschieden weiterhin ein Teil davon zu sein und den Konkurrenzkampf anzunehmen."
Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Teamhierarchie gab es am Sonntagmorgen. Da versammelten Münster und seine beiden Co-Trainer Tim Karrer sowie Johannes Steinbrenner ihre Mannschaft zum Trainingsauftakt. Bei einem rund 40-minütigen Lauf haben sich die Coaches einen Eindruck darüber verschafft, wer in welcher Verfassung aus der Sommerpause gekommen ist. Danach ging es direkt auf dem Rasenplatz ans Eingemachte. Sechs Wochen intensives Üben und Spielen stehen nun bis Mitte September an, wenn am Wochenende des 15./16. August der Punktspielstart ansteht. Dieser ist gleichzeitig der Pflichtspielstart, da zweite Mannschaften im badischen Pokal nicht antreten dürfen und Zuze zwo als Landesligist ebenfalls nicht im Kreispokal ran darf.
Da die Landesliga von 18 auf 15 Teams in ihrer Größe deutlich zurückgegangen ist, hat dies zur Folge, dass es "nur" 28 statt 34 Punktspiele für jeden Landesligisten sind. Rein mathematisch wird es daher etwas einfacher die Klasse zu halten, da es in der Vorsaison vier Direktabsteiger und einen Relegationsteilnehmer gegeben ist. Das ist diese Runde definitiv nicht der Fall. Auf derartige Rechenspiele hat Münster aber erst gar keine Lust, wie er versichert: "Wir wollen ganz einfach punkten, wissen aber ehrlich gesagt auch, dass es logischerweise ein Vorteil ist, wenn weniger Mannschaften absteigen."