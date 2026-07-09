Ganz große Zuversicht bei Zuze II Landesliga Rhein-Neckar +++ Im dritten Anlauf will Zuzenhausens Zweite erstmals den Landesliga-Klassenerhalt schaffen +++ Münster freut sich über drei große Verstärkungen in seinem Meister-Kader von red. · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Mit Volldampf zum Landesliga-Klassenerhalt lautet das Ziel beim FC Zuzenhausen II. – Foto: Berthold Gebhard

Christoph Münster verfolgt einen ganz klaren Plan. "Wenn es Mitte August losgeht, müssen wir bei 100 Prozent sein", sagt der Trainer des FC Zuzenhausen II. Der Aufsteiger will Vereinsgeschichte schreiben und im dritten Anlauf mit seiner zweiten Mannschaft erstmals den Klassenerhalt schaffen. "Dafür ist es die Fitness die Grundvoraussetzung und dann gilt es gleich in der Anfangsphase der Saison regelmäßig zu punkten", so Münster.

Die bisherigen Landesliga-Gastspiele der Verbandsliga-Reserve endeten jeweils nach einer Saison. 2010 und 2024 ging es direkt wieder zurück in die Sinsheimer Kreisliga. Münster, der in seine sechste Runde als Coach geht, hat nun also zwei Auf- und einen Abstieg mit der Zweiten erlebt. Diese Bilanz soll unbedingt positiv bleiben, denn es sieht aktuell schwer danach aus, dass die Spielzeit 2026/27 seine letzte im Häuselgrund werden wird. "Das ist richtig, so ist es geplant und mit dem Verein kommuniziert", sagt der 41-Jährige, der dem großen Ziel alles unterordnet, "der Klassenerhalt wäre eine historische und einzigartige Leistung der Vereinsgeschichte, womit ich meine Mission nach dann sechs tollen Jahren sicher als beendet ansehen würde." Im Fußball ist grundsätzlich immer alles möglich, eine Weiterbeschäftigung schließt Münster jedenfalls nicht kategorisch aus und ergänzt schmunzelnd, "unverhofft kommt oft, man muss nur auf Manuel Neuer schauen."

Die große Zuversicht, die der Coach versprüht, ist durchaus gerechtfertigt. Der ohnehin schon in der Kreisliga sehr gut besetzte Kader, ist über die Sommerpause nicht nur zusammengeblieben, sondern wurde gezielt mit jetzt schon drei unumstrittenen Führungsspielern ergänzt. Der Aufstieg gelang mit dreizehn Punkten Vorsprung, vor allem in der Rückrunde fegten die Grün-Weißen regelrecht über ihre Gegner hinweg und feierten eine ebenso souveräne wie verdiente Meisterschaft. Die Krönung folgte im Pokal mit dem Finalsieg gegen den SV Reihen und somit mit dem Double. Die drei Neuen für die Landesliga sind dabei zeitgleich alte Bekannte. Aus der eigenen Verbandsliga-Elf rücken die Oberliga-erfahrenen Sidney Fellhauer und Marcel Erhard in die Zweite. Jacques Zimmermann kehrt indes vom mittelbadischen Landesligisten FC Olympia Kirrlach nach nur einjähriger Zuze-Abstinenz zurück. Der 28-Jährige hat während der Oberliga-Zeit des FC ebenfalls in der fünfthöchsten Spielklasse seine Fähigkeiten unter Beweis stellen dürfen.