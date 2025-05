Ganz Glehn freut sich auf die Borussia

Mindestens 3000 Besucherinnen und Besucher werden am Montag in Glehn erwartet, wenn Erstligist Borussia Mönchengladbach auf seiner Saisonabschlusstour zu einem Freundschaftsspiel vorbeischaut. „Durch die direkte Nähe ist eine besondere Verbindung zur Borussia gegeben“, sagt Norbert Jurczyk, Vorsitzender des SV Glehn.

Dementsprechend hoch war der Ansturm auf die Tickets. So einen namhaften Gegner hat man als Kreisligist schließlich nicht regelmäßig. „Wahrscheinlich haben wir Gladbach nie wieder zu Gast bei uns“, so Jurczyk. „Das war schon eine Verkettung vieler glücklicher Umstände, dass das geklappt hat.“ Aber nicht nur, sondern auch die Belohnung für die besondere Arbeit der Glehner, die viel Wert auf einen familiären Zusammenhalt legen. „Manchmal öffnen sich Türen, wenn man anders denkt“, sagt der Vorsitzende. Denn in Glehn steht nicht das Sportliche und der Fußball an sich im Fokus, sondern soziale Strukturen. „Unser Engagement bekommt immer wieder, auch über die Grenzen von Glehn, hinaus Aufmerksamkeit. Das hat auch die Borussia wahrgenommen und war Gesprächen bezüglich eines Freundschaftsspiels direkt offen.“

Es ist das letzte Spiel des Bundesligisten, bevor die Profis in den wohlverdienten Urlaub entlassen werden. Wer genau aufläuft, ist noch nicht klar, „aber wir gehen davon aus, dass die Stars aus der Bundesliga eigentlich alle dabei sind und auch auf dem Platz stehen werden“, so der Vorsitzende. Wer in Glehn allerdings nicht auf dem Rasen zu sehen sein wird, ist Tim Kleindienst. Der Angreifer fällt wegen einer im vorletzten Saisonspiel bei Bayern München erlittenen Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung und der notwendigen Operation mehrere Monate aus. Der Rest der Bundesliga-Mannschaft ist aber fit und wird mit Vorfreude erwartet. „Wir haben keine Tribüne oder Abtrennung zum Rasen, da kommt man wirklich hautnah an die Profis ran“, sagt Jurczyk. Als Andenken und zum Unterschriften-Sammeln gibt es auch einen Spielschal.

Vorfreude auf Nachbarschaftsduell

Auch die Borussen sind froh, dass ihr letzte Auftritt vor dem Urlaub in der Nachbarschaft ansteht. „Wir freuen uns auf dieses Freundschaftsspiel zum Ende der Saison und darauf, möglichst viele Borussia-Fans in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mönchengladbach begrüßen zu dürfen. Ich habe ein großes Herz für den Amateurfußball und schaue mir nach wie vor gerne sonntags die Spiele meiner Söhne auf den Sportplätzen in der Umgebung an“, sagt Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus, der selbst ganz in der Nähe in Jüchen wohnt. „Mir gefällt die direkte, pure Art, Fußball zu erleben – und ich freue mich darauf, zum Abschluss der Saison mit der Mannschaft der ‚Fußball-Basis‘ einen Besuch abzustatten.“

Die Begegnung ist nicht nur der krönende Abschluss der Saison, sondern auch des bunten Jubiläumsjahres, zu dessen Feier der SV Glehn einiges auf die Beine gestellt hat. Das ganze Jahr über werden schon Spenden für „Ein Herz für Kinder“ gesammelt. 100.000 Euro sollen zum 100-jährigen Bestehen zusammenkommen. „Da wird uns das Spiel bestimmt noch mal helfen“, sagt Jurczyk. „Es steht ganz im Zeichen der Charity – wir wollen daran nicht verdienen, sondern sammeln fleißig weiter für unser Spendenziel.“

Familienfreundlich ist der Anpfiff bereits um 18 Uhr, damit auch die jüngeren Gladbach-Fans ihre Idole noch live spielen sehen können. Und natürlich gibt es ein großes Rahmenprogramm, um auch vor und nach dem Spiel für Unterhaltung zu sorgen. So gibt es einen Expertentalk vor dem Anpfiff und in der Halbzeitpause. Viel mehr wird im Vorfeld nicht verraten.

„Wir haben uns einiges überlegt, aber das sollen Überraschungen bleiben“, so der Vorsitzende der Glehner. „Es wird viel mehr als ein Fußballspiel.“ Das Ergebnis ist demnach nicht so wichtig: „Erste Liga gegen achte Liga. Dass es kein Duell auf Augenhöhe wird, ist, denke ich, allen klar“, sagt Jurczyk. „Aber wir wollen uns auch nicht abschlachten lassen und uns achtbar aus der Affäre ziehen.“