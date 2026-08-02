"Ganz, ganz harter Auftakt" - Altenoythe unterliegt Garrel 7:2 Matchwinner Gerrit Ideler von NK · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Altenoythe ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Landesliga-Saison gestartet. Beim BV Garrel unterlag der Aufsteiger vor 1217 Zuschauern mit 2:7. Dabei war der Matchwinner schnell ausgemacht..

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. Bereits in der 7. Minute brachte Janne-Mattis Nienaber den SV Altenoythe mit 1:0 in Führung. "Wir kommen super ins Spiel." merkte auch Gäste-Co-Trainer Maik Koopmann an. Doch die Antwort des BV Garrel ließ nicht lange auf sich warten. Gerrit Ideler drehte die Partie mit drei Treffern (11., 15., 27.), ehe Jan-Ole Rahenbrock noch vor der Pause auf 4:1 erhöhte. Dabei sah Koopmann, dass Garrel die Fehler der Gäste "bestrafte". Lediglich das 1:2 sei ein "super Spielzug mit Traumtor von Ideler" gewesen und "nicht zu verteidigen." so Koopmann.

Neun Tore zum Auftakt Nach dem Seitenwechsel baute Philipp Iwo den Vorsprung auf 5:1 aus (49.), Nick Köster traf zum 6:1 (66.). Zwar verkürzte Fynn-Anton Hechler noch einmal auf 2:6 (73.), doch Ideler setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 7:2 (75.). Besonders kritisch bewertete der Co-Trainer dagegen mehrere Gegentore nach Standards und schnellen Spielfortsetzungen. „Das 1:4 nach Einwurf, das 1:5 nach Anpfiff, das 2:7 nach Anstoß plus Elfmeter sind für mich unerklärlich und müssen aufgearbeitet werden.“