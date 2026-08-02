"Ganz, ganz harter Auftakt" - Altenoythe unterliegt Garrel 7:2

Der SV Altenoythe ist mit einer deutlichen Niederlage in die neue Landesliga-Saison gestartet. Beim BV Garrel unterlag der Aufsteiger vor 1217 Zuschauern mit 2:7. Dabei war der Matchwinner schnell ausgemacht..
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. Bereits in der 7. Minute brachte Janne-Mattis Nienaber den SV Altenoythe mit 1:0 in Führung. "Wir kommen super ins Spiel." merkte auch Gäste-Co-Trainer Maik Koopmann an. Doch die Antwort des BV Garrel ließ nicht lange auf sich warten. Gerrit Ideler drehte die Partie mit drei Treffern (11., 15., 27.), ehe Jan-Ole Rahenbrock noch vor der Pause auf 4:1 erhöhte. Dabei sah Koopmann, dass Garrel die Fehler der Gäste "bestrafte". Lediglich das 1:2 sei ein "super Spielzug mit Traumtor von Ideler" gewesen und "nicht zu verteidigen." so Koopmann.
Nach dem Seitenwechsel baute Philipp Iwo den Vorsprung auf 5:1 aus (49.), Nick Köster traf zum 6:1 (66.). Zwar verkürzte Fynn-Anton Hechler noch einmal auf 2:6 (73.), doch Ideler setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 7:2 (75.).
Besonders kritisch bewertete der Co-Trainer dagegen mehrere Gegentore nach Standards und schnellen Spielfortsetzungen. „Das 1:4 nach Einwurf, das 1:5 nach Anpfiff, das 2:7 nach Anstoß plus Elfmeter sind für mich unerklärlich und müssen aufgearbeitet werden.“
So startet Titelfavorit Garrel vor großer Kulisse super in die neue Saison, auch dank Matchwinner Gerrit Ideler, während auf Seiten der Gäste die Aufstiegseuphorie erstmal dahin ist. Koopmann sprach von einem "ganz, ganz harten Auftakt".
Weiter geht es für Garrel und Altenoythe unter der Woche im Bezirkspokal. Während der Aufsteiger nach Westrhauderfehn reist, muss Garrel zeitgleich beim TuS Lutten ran.