Ganz düstere Aussichten für den KFC Uerdingen

Obwohl die Maßnahme angesichts zahlreicher Ankündigungen, dass dies geschieht, wenn das mehrfach angekündigte Geld nicht fließt, niemanden ernsthaft überraschen konnte. Was anschließend geschah, sucht seinesgleichen: Der Vorstand attackierte Ellrich in der Öffentlichkeit und drohte ihm mit juristischen Schritten. Das war nicht nur ein Eigentor, sondern ein mehr als deutliches Indiz für die völlige Überforderung des Trios. Warum das jetzt noch ein Thema ist? Weil Ellrich kurzfristig Konzepte mit einer belastbaren Finanzierungsplanung zur Fortführung des Vereins sehen möchte oder den Verein abwickelt. Die Vergangenheit lehrt, dass der Insolvenzverwalter zwar viel Geduld hat, aber am Ende nicht nur Versprechen vom noch amtierenden Vorstand benötigt, die nicht gehalten werden. Und der Insolvenzverwalter will den KFC nicht ärgern, sondern agiert aus Verantwortung den Gläubigern und künftigen Geldgebern gegenüber. Es ist nicht erst fünf vor Zwölf, sondern wenige Sekunden vor Zwölf.

Stadt

Das Verhältnis des Vorstands zur Stadt ist kaum existent Ob der Vorstandsvorsitzende Thomas Platzer überhaupt einmal ein Wort mit Oberbürgermeister Frank Meyer, einem eingefleischten KFC-Fan, gesprochen hat, ist nicht überliefert. Richtig ist jedoch, dass weder Platzer noch Berater Mehmet Eser, der Strippenzieher im Hintergrund, bei einem Treffen, zu dem Stadtdirektor Markus Schön angesichts der bedrohlichen Lage des Vereins geladen hatte, anwesend waren. All das zeigt, dass der Vorstand nicht nur grob fahrlässig, sondern geradezu unverantwortlich handelt. Ein Blick überden Rhein nach Düsseldorf oder Duisburg zeigt, wie wichtig eine gute Beziehung zwischen der Stadt und ihrem Fußballverein ist. Das lehrt auch die junge KFC-Geschichte, wo der Höhenflug der Uerdinger in der Dritten Liga endete, als sich Mikhail Ponomarev mit der Stadt überwarf. Und auch ein Blick in eine andere Sportart untermauert das. Ohne die guten Beziehungen zur Stadt stünden die Pinguine heute gewiss nicht so gut da. Ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein geht es nicht.

SC Krefeld

Das Verhältnis des Vorstand zum SC Krefeld ist zerrüttet Es ist ein Verhältnis, das fast so abwechslungsreich ist wie die Geschichte, denn seit aus dem FC Bayer 05 Uerdingen der KFC Uerdingen wurde, ähnelt das Miteinander mit dem SC Bayer 05 Uerdingen, inzwischen SC Krefeld, dem von zerstrittenen Geschwistern. Unstrittig ist, dass der SC den Versuch unternommen hat, die Vergangenheit ruhen zu lassen und dem KFC in puncto Trainingsplätzen und Nachwuchsarbeit entgegen zu kommen. Als der SC Krefeld nun die katastrophalen Zustände der Kooperation öffentlich gemacht hat, reagierte das KFC-Trio erneut mit einem völlig unangebrachten Rundumschlag, der abermals die fehlende Kompetenz und Souveränität verdeutlicht. Anstatt sich die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen dem SCK und der Stadt zum Vorbild zu nehmen, werden beide rüde angegangen. Das Gerede, der KFC dürfe seine Identität nicht aufgeben, ist nicht nur eine Worthülse, sondern erscheint gleichermaßen verfehlt wie lächerlich angesichts der akut bedrohten Existenz.

Mitglieder

Das Verhältnis des Vorstands zu den Mitgliedern ist zutiefst erschüttert Es ist schon fast zu einer in den zurückliegenden vier Jahren unschönen Tradition geworden, dass Mitgliederversammlungen angekündigt werden, aber nicht stattfinden. Aktuell beruft der Vorstand das dringend notwendige Treffen nicht ein aus Angst vor Ausschreitungen. Dass so etwas überhaupt denkbar ist, zeigt, dass es ohne Aussprache und Veränderungen nicht weiter geht. Die Alternative wäre, dass keine Versammlung stattfindet, der Vorstand im Amt bleibt, den vollmundigen Ankündigungen wie in der Vergangenheit keine Taten folgen und der Insolvenzverwalter den Verein liquidieren muss.

Warum klebt der Vorstand an dem Stuhl, der kein Bein mehr hat? Berater Mehmet Eser, Inhaber einer Spieleragentur, der seinen Vertrauten Thomas Platzer quasi als Strohmann zum Vorsitzenden erkoren hat, soll ungefähr 700.000 Euro in den KFC gesteckt haben – in der Hoffnung, dass sich Spieler dort gut entwickeln und er durch die Transfers das Geld zumindest wieder sieht. Anders als Mikhail Ponomarev, der rund das zwanzigfache investierte, ehe er das Handtuch warf, gibt sich Eser aber noch nicht geschlagen. Allerdings riskiert er damit die Löschung des Vereins. Ob ihm das egal ist? Den Mitgliedern dürfte es das nicht sein.

Was der KFC Uerdingen jetzt sofort braucht All das, was der KFC Uerdingen jetzt braucht, ist nicht neu: eine neue, seriöse Führung. Kompetenz in Sachen Finanzen. Kompetenz in Sachen Sport. Ein gutes Verhältnis zur Stadt. Die Hilfe des SC Krefeld. Einen Kontakt zum Verband. Vielleicht auch einen soliden Berater in Sachen Vereinsführung, der beim Aufbau von Strukturen hilft. Doch zu allererst: eine Mitgliederversammlung.