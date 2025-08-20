Ganz Budberg ist heiß aufs Spiel gegen RWO

Am Mittwochabend empfängt der SV Budberg ab 19.30 Uhr den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen Scania-Sportpark in der ersten Niederrheinpokal-Runde. Wie viele Zuschauer der Landesligist erwartet, welche Verbindung RWO-Chef Marcus Uhlig zum SVB hat und wie der Fanmarsch der Budberger ablaufen soll.

„Wenn alles normal läuft, werden wir das Spiel verlieren. Aber wir können uns so oder so alle bis Mittwochnacht richtig darauf freuen. Mehr geht im Amateurleben einfach nicht. Wir wollen die Atmosphäre an diesem besonderen Tag genießen und uns so gut es geht wehren“, sagt der Coach.

Große Vorfreude Für den SV Budberg steigt am 20. August das Spiel des Jahres. Nach dem 2:2 zum Landesliga-Auftakt im Derby beim 1. FC Lintfort richtet Tim Wilke den Fokus aufs Pokal-Highlight gegen RW Oberhausen. Der Trainer nahm den Druck verständlicherweise komplett heraus, selten war die Arbeit bei der Gegnervorbereitung mit großer Euphorie im Rücken so gering wie in dieser Woche.

RWO-Krise



Kleeblatt-Fehlstart Die Gäste stehen nach dem Fehlstart in ihre 14. Regionalliga-Saison in Folge nach vier Spielen mit einem Sieg und drei Niederlagen auf dem 15. Tabellenplatz. Die Sehnsucht nach der Rückkehr in den bezahlten Profifußball ist groß, deshalb verbreitete der Traditionsverein jüngst ein Statement zum Fehlstart und mahnt zur Ruhe mit Blick auf das Erreichen des mittelfristigen Ziels.

Das Team von Sebastian Gunkel war im letzten Jahr noch Vierter, bezwang unter anderem den MSV Duisburg auswärts vor großer Kulisse, ging aber zuletzt mit 1:5 bei Fortuna Köln unter. Der Kader hat sich vor allem in der Offensive stark verändert. Der prominenteste Akteur bleibt der inzwischen 38-jährige frühere Bundesligaspieler Moritz Stoppelkamp.

Uhlig spielte für Budberg



Rückkehr für RWO-Boss Für Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender beim einstigen Bundesligisten, ist das Los ein ganz besonderes und gleichzeitig eine Rückkehr zu den Wurzeln. Der 54-jährige, gebürtige Kamp-Lintforter wuchs in Rheinberg auf und streifte in der Saison 1990/91 selbst für ein Jahr in der sechsten Liga das schwarz-weiße Trikot über – gemeinsam mit dem aktuellen Vorsitzenden der Fußball-Abteilung, Thomas Paul.

„So klein ist die Welt. Der SVB war schon damals und ist noch heute ein ganz toller, besonderer Verein. Hier läuft alles sehr familiär und kameradschaftlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen spielen die Jungs dort nicht wegen des Geldes. Identifikation und Zusammenhalt werden großgeschrieben“, sagte Uhlig nach der Auslosung dem „RevierSport“ zum Duell in seiner Heimatstadt und ergänzte: „Das ist schon eine ordentliche Mannschaft. Hier kommt man nicht im Vorbeigehen weiter. Für uns muss es trotzdem eine Pflichtaufgabe sein.“



Budberger Erinnerungen Tim Beerenberg, Devin Warnke und Jonas Twardzik sind die einzigen Spieler aus dem aktuellen Kader, die im Sommer 2019 im Niederrheinpokal-Duell gegen den KFC Uerdingen (1:7) auf dem Platz standen. Beerenberg feierte mit Mike Terfloth in der C-Jugend schon einmal einen 6:1-Sieg gegen RWO. Zwei weitere Spieler haben eine Vergangenheit in Oberhausen. Niklas Ueberfeld war dort in der vergangenen Saison Co-Trainer der B-Junioren, Neuzugang Alessandro Hochbaum wechselte erst im Sommer aus der U19 der Rot-Weißen zum SVB.

Bis zu 400 Fans im Fanmarsch?



Fanmarsch Das Organisationsteam aus Vorstandsmitgliedern und weiteren Helfern hatte in den vergangenen Tagen noch alle Hände voll zu tun. Der über die sozialen Medien kommunizierte Fanmarsch kann wie geplant vom offiziellen Treffpunkt am Marienplatz um 17 Uhr beginnen. Zuletzt gab es mit dem Ordnungsamt der Stadt Rheinberg noch Gespräche bezüglich einiger laut Fanprojekt „unverhältnismäßiger“ Vorgaben.

„Wir haben uns entschieden, trotzdem alles durchzuziehen. Es wird auf den Straßenverkehr geachtet. 50 bis 100 Teilnehmer sind angekündigt. Wir sind selbst gespannt, rechnen aber auch mit vielen Kindern und Familien, die sich anschließen und hoffen auf 200 bis 400 Leute“, sagt Henrik Dümmen vom Budberger Fanprojekt. Über die Spanischen Schanzen führt der kurze Weg mit Fahnen und Gesängen zum Heim-Eingang am Klubhaus. „Der ganze Verein hat für diesen Tag an einem Strang gezogen. Das ganze Dorf ist heiß auf das Event“, sagt Vorstandsmitglied Robin Stermann, der als Ansprechpartner für die Polizei fungiert.

Tickets sind noch erhältlich

Es gibt noch Restkarten Wie schon gegen Uerdingen vor sechs Jahren wird wieder mit rund 1500 Zuschauern gerechnet. Der Heimbereich ist restlos ausverkauft. Für die auf und um die Sitzplatztribüne untergebrachten Gästefans, rund 400 werden erwartet, sind bis Dienstagabend noch Online-Tickets sowie Karten an der Abendkasse erhältlich. Es gibt eine Fantrennung und eigene Eingänge für jedes Lager.