„Ganz bitteres Endergebnis“ – Oberweikertshofen verliert unglücklich in Illertissen

Oberweikertshofens Elias Eck (in Weiß am Ball) im Spiel gegen den FV illertissen II. – Foto: Thomas Benedikt

Das Schlusslicht zeigte eine mutige Leistung beim Tabellenfünften. Doch zwei Joker-Tore kosteten Oberweikertshofen am Ende den Sieg.

Für den SC Oberweikertshofen war in Illertissen deutlich mehr drin als die bittere 3:4-Niederlage. Beim Tabellenfünften zeigte das Schlusslicht eine engagierte und mutige Leistung und hätte sich nach Ansicht von Trainer Paolo Maiolo zumindest einen Punkt redlich verdient gehabt. Drei Auswärtstore reichten am Ende dennoch nicht. Zweimal glich der SCO einen Rückstand aus, drehte die Partie zwischenzeitlich sogar auf 3:2 – und stand nach dem Schlusspfiff trotzdem wieder mit leeren Händen da.

„Es ist für uns ein ganz bitteres Endergebnis“, sagte Maiolo. Ein fragwürdiger Elfmeter und zwei Stellungsfehler in der Defensive hätten seiner Mannschaft letztlich das Genick gebrochen. „Die Mannschaft hat sich extrem zerrissen“, betonte der Trainer.

Nach dem frühen 0:1 durch Orges Brahaj fand der SCO aber schnell die passende Antwort. Moritz Leibelt glich nur zehn Minuten später zum 1:1 aus und hielt die Gäste im Spiel. Kurz vor der Pause geriet Oberweikertshofen allerdings erneut in Rückstand. Maximilian Merkel verwandelte einen Strafstoß zum 2:1 für Illertissen – sehr zum Ärger von Maiolo, der die Szene als zweifelhaft einstufte.

Nach dem Seitenwechsel kehrte der SCO dann mit viel Schwung auf den Platz zurück. Zunächst traf Valentin Hüber in der 52. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2. Nur eine Minute später gelang den Gästen sogar die Führung: Elias Eck zirkelte einen Freistoß in den Strafraum, Andreas Volk setzte sich dort durch und köpfte zum 3:2 ein.

Plötzlich roch es nach einer Überraschung. Nach den beiden erfolgreichen Osterpartien schien für den Tabellenletzten tatsächlich das nächste Erfolgserlebnis möglich. Oberweikertshofen war nun am Drücker, Illertissen wirkte verunsichert.

Doch dann bewies FV-Trainer Herbert Sailer mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen. Altin Kasumaj, kurz zuvor eingewechselt, traf eine Viertelstunde vor Schluss zum 3:3. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte mit Niveto Caciel ein weiterer Joker den 4:3-Siegtreffer für die Gastgeber. „Das haben die Jungs nicht verdient“, meinte einer der wenigen treuen SCO-Fans, der die Reise nach Illertissen mitgemacht hatte. „Aber so ist es, wenn man da unten drinsteht – dann fehlt einem meistens auch das Quäntchen Glück.“ (Dieter Metzler)